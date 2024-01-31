Силы ПВО сбили 14 "шахедов" во время ночной атаки РФ

Российские оккупанты выпустили по Украине 20 "шахедов" и 3 баллистические ракеты в ночь на 31 января. Силы ПВО уничтожили 14 вражеских дронов.

Воздушные силы озвучили количество сбитых целей

Россияне выпустили 20 БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ и мыс Чауда — временно оккупированный Крым.

Также враг атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 враждебных БПЛА, говорится в сообщении. Поделиться

Беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Последствия атаки РФ по Украине

Отмечается, что подразделениями ПВО сбито 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Идет ликвидация пожара.

Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, госпитализирован в реанимацию, — говорится в сообщении. Поделиться

Также напомним, что 30 января в Харькове раздалась серия взрывов. Оккупанты атаковали город и область с помощью по меньшей мере шести ударных беспилотников. Зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.