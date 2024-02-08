Силы ПВО сбили 11 "шахедов" во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 11 "шахедов" во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 8 февраля

Воздушные силы озвучили результаты своей работы во время атаки РФ

Всего в ночь на 8 февраля интервенты запустили 17 баражирующих боеприпасов для нанесения воздушной атаки.

Ударные дроны "Shahed-136/131" противник запускал из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, говорится в сообщении.

В ПС отметили, что в результате боевой работы уничтожены 11 вражеских беспилотников в пределах четырех областей, а именно:

  • Николаевской,

  • Одесской,

  • Винницкой,

  • Днепропетровская область.

Последствия ночной атаки РФ по Украине

Вечером в среду 7 февраля и ночью в четверг 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед".

В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника.

Так, в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed россиян.

Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы произошли и в Николаеве.

Позже представители власти рассказали о последствиях дроновых ударов захватчиков по этим двум городам.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.

А в Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.

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