Силы ПВО сбили 11 "шахедов" во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 8 февраля
Воздушные силы озвучили результаты своей работы во время атаки РФ
Всего в ночь на 8 февраля интервенты запустили 17 баражирующих боеприпасов для нанесения воздушной атаки.
Ударные дроны "Shahed-136/131" противник запускал из мыса Чауда в оккупированном Крыму.
В ПС отметили, что в результате боевой работы уничтожены 11 вражеских беспилотников в пределах четырех областей, а именно:
Николаевской,
Одесской,
Винницкой,
Днепропетровская область.
Последствия ночной атаки РФ по Украине
Вечером в среду 7 февраля и ночью в четверг 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед".
В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника.
Так, в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed россиян.
Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы произошли и в Николаеве.
Позже представители власти рассказали о последствиях дроновых ударов захватчиков по этим двум городам.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.
А в Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.
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