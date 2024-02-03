Силы ПВО сбили 9 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 3 февраля РФ атаковала 14-ю ударными БпЛА типа "Шахед-136/131". Военным ВСУ удалось уничтожить 9 вражеских беспилотников.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ

По информации военных, как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Оккупанты запускали беспилотники по нескольким направлениям: Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым.

Также враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ, их не удалось сбить.

Последствия после атаки РФ по Украине

В Кривом Роге из — за удара беспилотника РФ обесточены две котельные и 7500 абонентов . В частности, обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали".

Также обесточена часть Саксаганского и Долгинцевского района. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Кроме этого была обесточена линия городского трамвая. В настоящее время движение трамвая и троллейбуса возобновлено.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки на Криворожье произошло два пожара. Без света в районе осталось около 15000 человек.

По его словам, обесточенные две котельные Кривого Рога не обеспечивают теплом 43000 абонентов.

Некоторые семьи остались без водоснабжения.