Силы ПВО сбили 9 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 3 февраля РФ атаковала 14-ю ударными БпЛА типа "Шахед-136/131". Военным ВСУ удалось уничтожить 9 вражеских беспилотников.
Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ
По информации военных, как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.
Оккупанты запускали беспилотники по нескольким направлениям: Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым.
Также враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ, их не удалось сбить.
Последствия после атаки РФ по Украине
В Кривом Роге из — за удара беспилотника РФ обесточены две котельные и 7500 абонентов . В частности, обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали".
Также обесточена часть Саксаганского и Долгинцевского района. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Кроме этого была обесточена линия городского трамвая. В настоящее время движение трамвая и троллейбуса возобновлено.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки на Криворожье произошло два пожара. Без света в районе осталось около 15000 человек.
По его словам, обесточенные две котельные Кривого Рога не обеспечивают теплом 43000 абонентов.
Некоторые семьи остались без водоснабжения.
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