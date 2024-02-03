Сили ППО збили 9 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 3 лютого РФ атакувала 14-ма ударними БпЛА типу "Шахед-136/131". Військовим ЗСУ вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ

За інформацією військових, як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищиди 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Окупанти запускали безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим, – зазначили ПС. Поширити

Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ, їх не вдалося збити.

Наслідки після атаки РФ по Україні

У Кривому Розі через удар безпілотника РФ знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів . Зокрема знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі".

Також знеструмлена частина Саксаганського та Довгинцівського району. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються.

Окрім цього було знеструмлено лінію міського трамваю. Наразі рух трамваю та тролейбуса відновлено.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку на Криворіжжя виникло дві пожежі. Без світла в районі залишилося майже 15000 людей.

За його словами, дві котельні Кривого Рогу, які знеструмлено, не забезпечують теплом 43000 абонентів.

Деякі родини залишилися без водопостачання.