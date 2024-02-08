Сили ППО збили 11 "шахедів" під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну вночі 8 лютого
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи під час атаки РФ
Загалом у ніч проти 8 лютого інтервенти запустили 17 баражуючих боєприпасів для завдання повітряної атаки.
Ударні дрони "Shahed-136/131" противник запускав з мису Чауда в окупованому Криму.
У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи знищено 11 ворожих безпілотників у межах чотирьох областей, а саме:
Миколаївської,
Одеської,
Вінницької,
Дніпропетровської області.
Наслідки нічної атаки РФ по Україні
Увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед".
У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони по відбиттю дронової атаки противника.
Так, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed росіян.
Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і в Миколаєві.
Пізніше представники влади розповіли про наслідки дронових ударів загарбників по цих двох містах.
За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.
А в Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" було влучання у приватному секторі і сталося загоряння, розповів мера міста Олександр Сєнкевич. Також без постраждалих.
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