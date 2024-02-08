Сили ППО збили 11 "шахедів" під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 11 "шахедів" під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну вночі 8 лютого

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи під час атаки РФ

Загалом у ніч проти 8 лютого інтервенти запустили 17 баражуючих боєприпасів для завдання повітряної атаки.

Ударні дрони "Shahed-136/131" противник запускав з мису Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — йдеться в повідомленні.

У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи знищено 11 ворожих безпілотників у межах чотирьох областей, а саме:

  • Миколаївської,

  • Одеської,

  • Вінницької,

  • Дніпропетровської області.

Наслідки нічної атаки РФ по Україні

Увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед".

У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони по відбиттю дронової атаки противника.

Так, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed росіян.

Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і в Миколаєві.

Пізніше представники влади розповіли про наслідки дронових ударів загарбників по цих двох містах.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.

А в Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" було влучання у приватному секторі і сталося загоряння, розповів мера міста Олександр Сєнкевич. Також без постраждалих.

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