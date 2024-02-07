Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ракета
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РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. Збили 44.

Результати роботи ППО

Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили 44 з них.

Ворог застосував: 

  • 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда — Крим)

  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс, Каспійське море);

  • Чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)

  • Три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);

  • три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут — Крим, Воронезької обл. — РФ.);

  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська обл. — РФ).

Вдалося збити:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 

  • три крилаті ракети "Калібр"

  • 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"Російські війська обстріляли Київ

Російські війська обстріляли Київ

Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

У Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.

Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.

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