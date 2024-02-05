В окупованому Лисичанську під час обстрілу ліквідовано "міністра ЛНР"

Під час обстрілу "пекарні" у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано "міністра НС" так званої "ЛНР" Олексія Потелещенко.

Що відомо про ліквідацію "міністра ЛНР" Потелещенко

Про ліквідацію так званого "міністра" повідомили росЗМІ із посиланням на джерело у відповідному "відомстві" бойовиків.

Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко, — йдеться в дописі.

Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР".

За їхніми даними, спочатку він працював у так званій "народній міліції ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР". Був призначений так званим "міністром надзвичайних ситуацій ЛНР" у вересні 2023 року.

Що відомо про “бавовну” у пекарні Лисичанська

За словами представників Лисичанської МВА, 3 лютого російські окупанти повідомили про потужний вибух у будівлі однієї з місцевих пекарень, де проходили наради військових злочинців армії РФ.

Переселенці, які до розв’язаної Росією злочинної війни проживали у Лисичанську, упізнали на одному з численних відео із наслідками “бавовни” ресторан під назвою Adriatic, розташований на виїзді з міста, у напрямку Лисичанського НПЗ.

Представники Лисичанської МВА зазначають, що пекарня на місці ресторану відкрилась вже після окупації російськими військовими злочинцями міста.

Заклад... окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту… Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список ліквідованих, що гуляє по мережі, склали колаборанти, — зазначають в МВА. Поширити

За інформацією від місцевих жителів, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами.

Натомість ватажок терористичного угрупування ЛНР Віктор Пасічник звинуватив в цьому Україну, заявивши, що буцімто загинули 28 людей.

Окупанти називають місце прильоту пекарнею та заявляють, буцімто це був цивільний об'єкт.