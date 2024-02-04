У МВА Лисичанська розкрили подробиці "бавовни" у пекарні
Категорія
Україна
Дата публікації

У МВА Лисичанська розкрили подробиці "бавовни" у пекарні

"Бавовна" у Лисичанську
Джерело:  Суспільне

За словами представників Лисичанської МВА, 3 лютого російські окупанти повідомили про потужний вибух у будівлі однієї з місцевих пекарень, де проходили наради військових злочинців армії РФ.

Що відомо про “бавовну” у пекарні Лисичанська

Переселенці, які до розв’язаної Росією злочинної війни проживали у Лисичанську, упізнали на одному з численних відео із наслідками “бавовни” ресторан під назвою Adriatic, розташований на виїзді з міста, у напрямку Лисичанського НПЗ.

Представники Лисичанської МВА зазначають, що пекарня на місці ресторану відкрилась вже після окупації російськими військовими злочинцями міста.

Заклад... окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту… Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список ліквідованих, що гуляє по мережі, склали колаборанти, - зазначають в МВА.

За інформацією від місцевих жителів, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини.

Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами.

Що кажуть російські окупанти

3 лютого ватажок терористичного угрупування ЛНР Віктор Пасічник заявив про нібито обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив в цьому Україну, заявивши, що буцімто загинули 28 людей.

Окупанти називають місце прильоту пекарнею та заявляють, буцімто це був цивільний об'єкт.

Однак окупанти використовували її для своїх потреб, зокрема, харчувалися та проводили наради, а також пекли хліб для фронту

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