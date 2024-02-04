За словами представників Лисичанської МВА, 3 лютого російські окупанти повідомили про потужний вибух у будівлі однієї з місцевих пекарень, де проходили наради військових злочинців армії РФ.

Що відомо про “бавовну” у пекарні Лисичанська

Переселенці, які до розв’язаної Росією злочинної війни проживали у Лисичанську, упізнали на одному з численних відео із наслідками “бавовни” ресторан під назвою Adriatic, розташований на виїзді з міста, у напрямку Лисичанського НПЗ.

Представники Лисичанської МВА зазначають, що пекарня на місці ресторану відкрилась вже після окупації російськими військовими злочинцями міста.

Заклад... окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту… Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список ліквідованих, що гуляє по мережі, склали колаборанти, - зазначають в МВА. Поширити

За інформацією від місцевих жителів, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини.

Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами.

Що кажуть російські окупанти

3 лютого ватажок терористичного угрупування ЛНР Віктор Пасічник заявив про нібито обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив в цьому Україну, заявивши, що буцімто загинули 28 людей.

Окупанти називають місце прильоту пекарнею та заявляють, буцімто це був цивільний об'єкт.