По словам представителей Лисичанской МВА, 3 февраля российские оккупанты сообщили о мощном взрыве в здании одной из местных пекарен, где проходили совещания военных преступников армии РФ.
Что известно о "хлопке" в пекарне Лисичанска
Переселенцы, до развязанной Россией преступной войны проживавшие в Лисичанске, узнали на одном из многочисленных видео с последствиями "хлопка" ресторан под названием Adriatic, расположенный на выезде из города, в направлении Лисичанского НПЗ.
Представители Лисичанской МВА отмечают, что пекарня на месте ресторана открылась после оккупации российскими военными преступниками города.
По информации от местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске магазины.
Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами.
Что говорят российские оккупанты
3 февраля главарь террористической группировки ЛНР Виктор Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в Лисичанске и обвинил в этом Украину, заявив, что якобы погибли 28 человек.
Оккупанты называют место прилета пекарней и заявляют, будто это был гражданский объект.
Однако оккупанты использовали ее для своих нужд, в частности, питались и проводили совещания, а также пекли хлеб для фронта.
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