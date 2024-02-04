В ГВА Лисичанска раскрыли подробности "бавовны" в пекарне
Категория
Украина
Дата публикации

В ГВА Лисичанска раскрыли подробности "бавовны" в пекарне

"Бавовна" в Лисичанске
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Источник:  Суспільне

По словам представителей Лисичанской МВА, 3 февраля российские оккупанты сообщили о мощном взрыве в здании одной из местных пекарен, где проходили совещания военных преступников армии РФ.

Что известно о "хлопке" в пекарне Лисичанска

Переселенцы, до развязанной Россией преступной войны проживавшие в Лисичанске, узнали на одном из многочисленных видео с последствиями "хлопка" ресторан под названием Adriatic, расположенный на выезде из города, в направлении Лисичанского НПЗ.

Представители Лисичанской МВА отмечают, что пекарня на месте ресторана открылась после оккупации российскими военными преступниками города.

Заведение... оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала работать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта… Прилет был в то время как оккупанты собрались там. Тот список ликвидированных, который гуляет по сети, составили коллаборанты, отмечают в МВА.

По информации от местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске магазины.

Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами.

Что говорят российские оккупанты

3 февраля главарь террористической группировки ЛНР Виктор Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в Лисичанске и обвинил в этом Украину, заявив, что якобы погибли 28 человек.

Оккупанты называют место прилета пекарней и заявляют, будто это был гражданский объект.

Однако оккупанты использовали ее для своих нужд, в частности, питались и проводили совещания, а также пекли хлеб для фронта.

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