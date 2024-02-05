В оккупированном Лисичанске во время обстрела ликвидирован "министр ЛНР"

Во время обстрела "пекарни" во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован "министр НС" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко.
Что известно о ликвидации "министра ЛНР" Потелещенко
О ликвидации так называемого "министра" сообщили РосСМИ со ссылкой на источник в соответствующем "ведомстве" боевиков.
Как пишут российские Telegram-каналы, до 2014 года Потелещенко работал на руководящих должностях в ГСЧС Украины, в частности, в Луганской области. Но в 2014 году перешел на сторону боевиков так называемой ЛНР.
По их данным, сначала он работал в так называемой "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР". Был назначен так называемым "министром чрезвычайных ситуаций ЛНР" в сентябре 2023 года.
Что известно о "бавовне" в пекарне Лисичанска
По словам представителей Лисичанской МВА, 3 февраля российские оккупанты сообщили о мощном взрыве в здании одной из местных пекарен, где проходили совещания военных преступников армии РФ.
Переселенцы, до развязанной Россией преступной войны проживавшие в Лисичанске, узнали на одном из многочисленных видео с последствиями "хлопка" ресторан под названием Adriatic, расположенный на выезде из города, в направлении Лисичанского НПЗ.
Представители Лисичанской МВА отмечают, что пекарня на месте ресторана открылась после оккупации российскими военными преступниками города.
По информации от местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске магазины. Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами.
Вождь террористической группировки ЛНР Виктор Пасечник обвинил в этом Украину, заявив, что якобы погибли 28 человек.
Оккупанты называют место прилета пекарней и заявляют, будто это был гражданский объект.
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