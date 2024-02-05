В оккупированном Лисичанске во время обстрела ликвидирован "министр ЛНР"
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В оккупированном Лисичанске во время обстрела ликвидирован "министр ЛНР"

Потелещенко
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Источник:  online.ua

Во время обстрела "пекарни" во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован "министр НС" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко.

Что известно о ликвидации "министра ЛНР" Потелещенко

О ликвидации так называемого "министра" сообщили РосСМИ со ссылкой на источник в соответствующем "ведомстве" боевиков.

Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, — говорится в сообщении.

Как пишут российские Telegram-каналы, до 2014 года Потелещенко работал на руководящих должностях в ГСЧС Украины, в частности, в Луганской области. Но в 2014 году перешел на сторону боевиков так называемой ЛНР.

По их данным, сначала он работал в так называемой "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР". Был назначен так называемым "министром чрезвычайных ситуаций ЛНР" в сентябре 2023 года.

Что известно о "бавовне" в пекарне Лисичанска

По словам представителей Лисичанской МВА, 3 февраля российские оккупанты сообщили о мощном взрыве в здании одной из местных пекарен, где проходили совещания военных преступников армии РФ.

Переселенцы, до развязанной Россией преступной войны проживавшие в Лисичанске, узнали на одном из многочисленных видео с последствиями "хлопка" ресторан под названием Adriatic, расположенный на выезде из города, в направлении Лисичанского НПЗ.

Представители Лисичанской МВА отмечают, что пекарня на месте ресторана открылась после оккупации российскими военными преступниками города.

Заведение... оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала работать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта… Прилет был в то время как оккупанты собрались там. Тот список ликвидированных, который гуляет по сети, составили коллаборанты, отмечают в МВА.

По информации от местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске магазины. Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами.

Вождь террористической группировки ЛНР Виктор Пасечник обвинил в этом Украину, заявив, что якобы погибли 28 человек.

Оккупанты называют место прилета пекарней и заявляют, будто это был гражданский объект.

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