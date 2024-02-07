Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

Россия утром запустила 64 ракеты и беспилотники. Сбили 44.
Результаты работы ПВО
Во время массированной ракетной атаки сегодня утром Россия выпустила 64 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 44 из них.
Враг применил:
20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (Чауда — Крым)
29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);
Четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск)
Три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);
три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — РФ.);
пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — РФ).
Удалось сбить:
26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
три крылатые ракеты "Калибр"
15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Российские войска обстреляли Киев
Российские войска обстреляли Киев
Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.
В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.
В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
В Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.
Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.
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