Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

Результаты работы ПВО

Во время массированной ракетной атаки сегодня утром Россия выпустила 64 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 44 из них.

Враг применил:

20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (Чауда — Крым)

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);

Четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск)

Три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);

три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — РФ.);

пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — РФ).

Удалось сбить:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крылатые ракеты "Калибр"

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Российские войска обстреляли Киев

Российские войска обстреляли Киев

Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

В Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.

Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.