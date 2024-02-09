Сили ППО збили 10 ворожих "шахедів" під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 10 ворожих "шахедів" під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони знищили 10 з 16 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну вночі 9 лютого.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи під час атаки РФ

Як зазначається, у ніч на 9 лютого Росія завдала удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Наслідки нічної атаки РФ по Україні

9 лютого, російські війська зробили чергову спробу атакувати кілька регіонів країни дронами-камікадзе.

Повідомляється, що внаслідок атаки було чути вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по готелю та житловим будинкам.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей, — повідомив очільник Харківської ОВА

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Збивають все. Україна отримала ще дві системи ППО — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 11 "шахедів" під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?