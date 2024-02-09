Сили ППО збили 10 ворожих "шахедів" під час атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знищили 10 з 16 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну вночі 9 лютого.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи під час атаки РФ
Як зазначається, у ніч на 9 лютого Росія завдала удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ.
До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
Внаслідок бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
Наслідки нічної атаки РФ по Україні
9 лютого, російські війська зробили чергову спробу атакувати кілька регіонів країни дронами-камікадзе.
Повідомляється, що внаслідок атаки було чути вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по готелю та житловим будинкам.
Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.
Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
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