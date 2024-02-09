Сили ППО збили 10 ворожих "шахедів" під час атаки РФ

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи під час атаки РФ

Як зазначається, у ніч на 9 лютого Росія завдала удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Наслідки нічної атаки РФ по Україні

9 лютого, російські війська зробили чергову спробу атакувати кілька регіонів країни дронами-камікадзе.

Повідомляється, що внаслідок атаки було чути вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по готелю та житловим будинкам.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей, — повідомив очільник Харківської ОВА Поширити

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.