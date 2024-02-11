Силы ПВО сбили 40 из 45 "шахедов" во время атаки РФ по Украине

В ночь на 11 февраля российская армия запустила по Украине 45 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 40 из них.

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине

Отмечается, что эти ударные беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы, рассказали военные. Поделиться

Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.

"Шахеды" россиян уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:

Киевской,

Винницкой,

Житомирской,

Кировоградской,

Николаевской,

Черкасской,

Одесской,

Днепропетровской,

Херсонской области.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине 11 февраля

Войска РФ снова наносили воздушные удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером и ночью. В разных областях страны объявляли воздушную тревогу, длившуюся несколько часов.

Как сообщали в ПС ВСУ, противник этой ночью, 11 февраля, запускал "Шахеды" несколькими группами с юга и в несколько волн. Вражеские дроны меняли курс и находились в воздушном пространстве разных регионов.

Николаев оказался под массированным ударом — в городе ночью несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа защитников неба. В мэрии сообщали о пожаре, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод, один пострадавший.

Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В результате падения обломков произошел пожар. 39-летний мужчина получил не критические ранения. Ему предназначено домашнее лечение

Кроме того, велась работа сил и средств ПВО в пригороде Киева и области. Уже утром в Киевской городской военной администрации заявили, что все вражеские беспилотники, направлявшиеся на столицу, были сбиты на подступах к городу.