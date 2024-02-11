Силы ПВО сбили 40 из 45 "шахедов" во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 40 из 45 "шахедов" во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 11 февраля российская армия запустила по Украине 45 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 40 из них.

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине

Отмечается, что эти ударные беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы, рассказали военные.

Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.

"Шахеды" россиян уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:

  • Киевской,

  • Винницкой,

  • Житомирской,

  • Кировоградской,

  • Николаевской,

  • Черкасской,

  • Одесской,

  • Днепропетровской,

  • Херсонской области.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине 11 февраля

Войска РФ снова наносили воздушные удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером и ночью. В разных областях страны объявляли воздушную тревогу, длившуюся несколько часов.

Как сообщали в ПС ВСУ, противник этой ночью, 11 февраля, запускал "Шахеды" несколькими группами с юга и в несколько волн. Вражеские дроны меняли курс и находились в воздушном пространстве разных регионов.

Николаев оказался под массированным ударом — в городе ночью несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа защитников неба. В мэрии сообщали о пожаре, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод, один пострадавший.

Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В результате падения обломков произошел пожар. 39-летний мужчина получил не критические ранения. Ему предназначено домашнее лечение

Кроме того, велась работа сил и средств ПВО в пригороде Киева и области. Уже утром в Киевской городской военной администрации заявили, что все вражеские беспилотники, направлявшиеся на столицу, были сбиты на подступах к городу.

Также стало известно, что на юге Украины этой ночью силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 26 вражеских ударных дронов типа "Шахед".

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