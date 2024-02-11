Силы ПВО сбили 40 из 45 "шахедов" во время атаки РФ по Украине

В ночь на 11 февраля российская армия запустила по Украине 45 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 40 из них.
Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине
Отмечается, что эти ударные беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.
"Шахеды" россиян уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:
Киевской,
Винницкой,
Житомирской,
Кировоградской,
Николаевской,
Черкасской,
Одесской,
Днепропетровской,
Херсонской области.
Что известно о последствиях атаки РФ по Украине 11 февраля
Войска РФ снова наносили воздушные удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером и ночью. В разных областях страны объявляли воздушную тревогу, длившуюся несколько часов.
Как сообщали в ПС ВСУ, противник этой ночью, 11 февраля, запускал "Шахеды" несколькими группами с юга и в несколько волн. Вражеские дроны меняли курс и находились в воздушном пространстве разных регионов.
Николаев оказался под массированным ударом — в городе ночью несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа защитников неба. В мэрии сообщали о пожаре, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод, один пострадавший.
Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В результате падения обломков произошел пожар. 39-летний мужчина получил не критические ранения. Ему предназначено домашнее лечение
Кроме того, велась работа сил и средств ПВО в пригороде Киева и области. Уже утром в Киевской городской военной администрации заявили, что все вражеские беспилотники, направлявшиеся на столицу, были сбиты на подступах к городу.
Также стало известно, что на юге Украины этой ночью силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 26 вражеских ударных дронов типа "Шахед".
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