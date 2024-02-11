Сили ППО збили 40 із 45 "шахедів" під час атаки РФ по Україні

У ніч проти 11 лютого російська армія запустила по Україні 45 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 40 з них.

Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ по Україні

Зазначається, що ці ударні безпілотники противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, — розповіли військові. Поширити

Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.

"Шахеди" росіян знищували у дев'яти областях. А саме у межах:

Київської,

Вінницької,

Житомирської,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Черкаської,

Одеської,

Дніпропетровської,

Херсонської областей.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Україні 11 лютого

Війська РФ знову завдавали повітряних ударів по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед" ввечері та вночі. В різних областях країни оголошували повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

Як повідомляли у ПС ЗСУ, противник цієї ночі, 11 лютого, запускав "Шахеди" кількома групами з півдня, й у декілька хвиль. Ворожі дрони міняли курс та перебували в повітряному просторі різних регіонів.

Миколаїв опинився під масованим ударом — у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи, велась бойова робота захисників неба. В мерії повідомляли про пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін, є один постраждалий.

Також повідомлялося про вибухи у передмісті Дніпра. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. 39-річний чоловік зазнав не критичних поранень. Йому призначене домашнє лікування

Крім того, велась робота сил та засобів ППО у передмісті Києва та в області. Вже вранці у Київській міській військовій адміністрації заявили, що усі ворожі безпілотники, що прямували на столицю, були збиті на підступах до міста.