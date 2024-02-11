Україні може загрожувати дефіцит ракет для системи ППО — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Україні може загрожувати дефіцит ракет для системи ППО — аналітики

ЗСУ
Джерело:  ISW

Перебої з оборонною допомогою від Заходу можуть вже у березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України.

Україна невдовзі може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО

Зазначається, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це, у свою чергу, дозволить російським військам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.

Видання The New York Times у статті від 9 лютого повідомило, що, за оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою, українські запаси ракет ППО закінчаться в березні 2024 року.

Українські чиновники нещодавно попередили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби.

Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту, — йдеться у звіті.

Експерти Інституту припускають, що критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, що, як правило, несуть важче корисне навантаження.

Яка ситуація з ППО в Україні

NYT писав, що за оцінками американських чиновників, без поповнення засобів ППО Україні їх вистачить лише до наступного місяця. Західні офіційні особи і військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний колапс на фронті цілком можливий вже в цьому році.

Водночас спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заспокоїв, що США продовжать постачати озброєння для ППО. В рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

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