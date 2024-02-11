Украине может угрожать дефицит ракет для системы ПВО – аналитики

Перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь за собой дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Украины.

Украина скоро может столкнуться с дефицитом боеприпасов для ПВО

Отмечается, что задержки по финансированию и поставкам оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет ПВО закончатся в марте 2024 года.

Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают вынуждать Украину накапливать материальные средства.

Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом, РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта, — говорится в отчете. Поделиться

Эксперты Института предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать ближе к нынешней линии столкновения в Украине и за ее пределами в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, что, как правило, несут тяжелую полезную нагрузку.

Какая ситуация с ПВО в Украине

NYT писал, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украине их хватит только до следующего месяца. Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный коллапс на фронте вполне возможен уже в этом году.