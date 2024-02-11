Украине может угрожать дефицит ракет для системы ПВО – аналитики

Перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь за собой дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Украины.
Украина скоро может столкнуться с дефицитом боеприпасов для ПВО
Отмечается, что задержки по финансированию и поставкам оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.
Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет ПВО закончатся в марте 2024 года.
Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают вынуждать Украину накапливать материальные средства.
Эксперты Института предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать ближе к нынешней линии столкновения в Украине и за ее пределами в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, что, как правило, несут тяжелую полезную нагрузку.
Какая ситуация с ПВО в Украине
NYT писал, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украине их хватит только до следующего месяца. Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный коллапс на фронте вполне возможен уже в этом году.
В то же время, спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции успокоил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. В рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.
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