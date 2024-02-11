Воздушные силы сбили 359 российских "шахедов" с начала года — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 359 российских "шахедов" с начала года — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал цифру успешной работы Воздушных сил ВСУ с начала 2024 года.

Зеленский отчитался об успехах украинских ВС

В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что мобильные огневые группы ПС работают феноменально эффективно.

Только с минувшего вечера и до утра сегодня удалось уничтожить сорок «шахедов» – большинство из применявшихся Россией. Почти весь этот результат наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевщина, Житомирщина, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровщина.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно – на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей.

С начала года и по настоящее время сбито уже 359 «шахедов». Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров относительно воздушного щита – это буквально спасение жизней.

Зеленский пообещал, что мобильные огневые группы будут еще эффективнее, а еще больше регионов Украины получат защитные системы РЭБ.

Я благодарю всех, кто с 24 февраля бьется и работает, чтобы укрепить Украину! Спасибо всем, кто в Украине и вместе с Украиной. Слава Украине!

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине

Отмечается, что эти ударные беспилотники в ночь на 11 февраля противник запускал из районов Балаклава и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы, рассказали военные.

Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.

"Шахеды" россиян ВС уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:

  • Киевской,

  • Винницкой,

  • Житомирской,

  • Кировоградской,

  • Николаевской,

  • Черкасской,

  • Одесской,

  • Днепропетровской,

  • Херсонской области.

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