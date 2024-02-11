Воздушные силы сбили 359 российских "шахедов" с начала года — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал цифру успешной работы Воздушных сил ВСУ с начала 2024 года.
Зеленский отчитался об успехах украинских ВС
В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что мобильные огневые группы ПС работают феноменально эффективно.
Президент поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно – на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей.
С начала года и по настоящее время сбито уже 359 «шахедов». Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров относительно воздушного щита – это буквально спасение жизней.
Зеленский пообещал, что мобильные огневые группы будут еще эффективнее, а еще больше регионов Украины получат защитные системы РЭБ.
Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине
Отмечается, что эти ударные беспилотники в ночь на 11 февраля противник запускал из районов Балаклава и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы, рассказали военные.
Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.
"Шахеды" россиян ВС уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:
Киевской,
Винницкой,
Житомирской,
Кировоградской,
Николаевской,
Черкасской,
Одесской,
Днепропетровской,
Херсонской области.
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