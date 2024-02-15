За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Ситуация на фронте 14-15 февраля. Генштаб раскрыл детали

Армия РФ нанесла в общей сложности 4х ракетных и 106х авиационных ударов, 95х атак МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Оперативно-стратегическая группировка "Хортица", ось Купянская: украинские защитники отбили 1 раз вражескую атаку возле Ивановки (Харьковская область).

На Лиманском направлении бойцы ВСУ отразили одну атаку в районе Терного (Донецкая область).

Ось Бахмут: Силы обороны Украины отразили 4 раза атаки возле Богдановки, Ивановского и Клищиевки (Донецкая область). Противник предпринял неудачные попытки улучшить свое тактическое положение в этой местности. Поделиться

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно сдерживают россиян: им удалось отразить 34 атаки врага в районе Авдеевки, еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

Ось Марьинки: украинские войска продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область). Враг предпринял 20 рпопыток улучшить свое тактическое положение в этой местности.

На Запорожье бойцы ВСУ отразили 3 раза атаки противника к западу от Вербового и Работино (Запорожская область).

На Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск.

Воздушные силы Украины нанесли авиаудары по 10 скоплениях войск и 3 зенитных ракетных системах оккупантов. Украинские ракетные войска поразили 6 концентраций войск, 5 артиллерийских систем, 3 склада боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов и 3 станции электронной войны российских оккупантов. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили: