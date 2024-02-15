За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Ситуация на фронте 14-15 февраля. Генштаб раскрыл детали
Армия РФ нанесла в общей сложности 4х ракетных и 106х авиационных ударов, 95х атак МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Оперативно-стратегическая группировка "Хортица", ось Купянская: украинские защитники отбили 1 раз вражескую атаку возле Ивановки (Харьковская область).
На Лиманском направлении бойцы ВСУ отразили одну атаку в районе Терного (Донецкая область).
На Авдеевском направлении украинские защитники успешно сдерживают россиян: им удалось отразить 34 атаки врага в районе Авдеевки, еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области.
Ось Марьинки: украинские войска продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область). Враг предпринял 20 рпопыток улучшить свое тактическое положение в этой местности.
На Запорожье бойцы ВСУ отразили 3 раза атаки противника к западу от Вербового и Работино (Запорожская область).
На Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск.
Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 399 090 (+950) человек,
танков − 6 442 (+9) ед,
боевых бронированных машин – 12 090 (+47) ед,
артиллерийских систем - 9 620 (+54) ед,
РСЗО − 984 (+0) ед,
средств ПВО − 671 (+0) ед,
самолетов − 332 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 404 (+33) ед,
крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
кораблей/катеров − 25 (+1) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,
специальной техники – 1 524 (+1) ед.
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