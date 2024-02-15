ВСУ ударили по 10 районам скопления личного состава россиян — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ударили по 10 районам скопления личного состава россиян — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Ситуация на фронте 14-15 февраля. Генштаб раскрыл детали

Армия РФ нанесла в общей сложности 4х ракетных и 106х авиационных ударов, 95х атак МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Оперативно-стратегическая группировка "Хортица", ось Купянская: украинские защитники отбили 1 раз вражескую атаку возле Ивановки (Харьковская область).

На Лиманском направлении бойцы ВСУ отразили одну атаку в районе Терного (Донецкая область).

Ось Бахмут: Силы обороны Украины отразили 4 раза атаки возле Богдановки, Ивановского и Клищиевки (Донецкая область). Противник предпринял неудачные попытки улучшить свое тактическое положение в этой местности.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно сдерживают россиян: им удалось отразить 34 атаки врага в районе Авдеевки, еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

Ось Марьинки: украинские войска продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область). Враг предпринял 20 рпопыток улучшить свое тактическое положение в этой местности.

На Запорожье бойцы ВСУ отразили 3 раза атаки противника к западу от Вербового и Работино (Запорожская область).

На Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск.

Воздушные силы Украины нанесли авиаудары по 10 скоплениях войск и 3 зенитных ракетных системах оккупантов. Украинские ракетные войска поразили 6 концентраций войск, 5 артиллерийских систем, 3 склада боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов и 3 станции электронной войны российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 399 090 (+950) человек,

  • танков − 6 442 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин – 12 090 (+47) ед,

  • артиллерийских систем - 9 620 (+54) ед,

  • РСЗО − 984 (+0) ед,

  • средств ПВО − 671 (+0) ед,

  • самолетов − 332 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 404 (+33) ед,

  • крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 25 (+1) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,

  • специальной техники – 1 524 (+1) ед.

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