Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.
Ситуація на фронті 14-15 лютого. Генштаб розкрив деталі
Армія РФ завдала загалом 4х ракетних та 106х авіаційних ударів, 95х атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.
Оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", вісь Куп'янська: українські захисники відбили 1 рази ворожу атаку біля Іванівки (Харківська область).
На Лиманському напрямку бійці ЗСУ відбили одну атаку в районі Терного (Донецька область).
На Авдіївському напрямку українські захисники успішно стримують ворога: їм вдалося відбити 34 атаки ворога в районі Авдіївки, ще 6 атак біля Сєверне та Невельське, що на Донеччині.
Вісь Мар'їнки: українські війська продовжують стримувати противника біля Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки (Донецька область). Ворог зробив 20 разів спроб покращити своє тактичне положення в цій місцевості.
На Запоріжжі бійці ЗСУ відбили 3 рази атаки противника на захід від Вербове та Роботине (Запорізька область).
На Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ.
Втрати армії РФ станом на 15 лютого:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 399 090 (+950) осіб,
танків − 6 442 (+9) од,
бойових броньованих машин − 12 090 (+47) од,
артилерійських систем − 9 620 (+54) од,
РСЗВ − 984 (+0) од,
засобів ППО − 671 (+0) од,
літаків − 332 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 404 (+33) од,
крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
кораблів/катерів − 25 (+1) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 12 691 (+29) од,
спеціальної техніки − 1 524 (+1) од.
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