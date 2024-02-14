В Авдіївці ситуація є динамічною, у місті тривають вуличні бої. У разі втрати основного шляху постачання, передбачено запасні логістичні шляхи до міста.
Яка ситуація в Авдіївці
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону повідомив про ситуацію в Авдіївці.
Він додав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, і обстановка диктує певну зміну тактики бойових дій, при цьому ситуація є "напруженою, але контрольованою".
Він підкреслив, що для командування головне — зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".
Також Лиховій пояснив важливість утримування Авдіївки. За його словами, останніми днями окупанти обстрілюють з артилерії та ракет населені пункти Покровського району Донецької області на захід від Авдіївки, і це "показує, на що може перетворитися кожен із цих населених пунктів після того, як лінія фронту посунеться трохи західніше".
Ситуація в операційній зоні ОСУВ “Таврія”
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 14 лютого повідомив, що по його зоні росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року.
Втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 50 одиниць: 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.
Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів.
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