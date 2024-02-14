У ЗСУ передбачили запасні логістичні шляхи до Авдіївки — ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ передбачили запасні логістичні шляхи до Авдіївки — ОСУВ "Таврія"

Авдіївка
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В Авдіївці ситуація є динамічною, у місті тривають вуличні бої. У разі втрати основного шляху постачання, передбачено  запасні логістичні шляхи до міста.

Яка ситуація в Авдіївці

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону повідомив про ситуацію в Авдіївці.

Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ "Таврія"

Він додав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, і обстановка диктує певну зміну тактики бойових дій, при цьому ситуація є "напруженою, але контрольованою".

Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тис. осіб особового складу, — розповів Лиховій.

Він підкреслив, що для командування головне — зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".

Фото: deepstatemap.live

Також Лиховій пояснив важливість утримування Авдіївки. За його словами, останніми днями окупанти обстрілюють з артилерії та ракет населені пункти Покровського району Донецької області на захід від Авдіївки, і це "показує, на що може перетворитися кожен із цих населених пунктів після того, як лінія фронту посунеться трохи західніше".

Саме тому надважливо тримати Авдіївку, саме тому надважливо тримати кожне українське місто.

Ситуація в операційній зоні ОСУВ “Таврія”

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 14 лютого повідомив, що по його зоні росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року.

Наші сили продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат.

Втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 50 одиниць: 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів.

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