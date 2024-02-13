Битва за Авдіївку триває. 13 лютого офіційно стало відомо, що окремі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в міста замінили іншими підрозділами ЗСУ.
Ротація в Авдіївці. Що наразі відомо
Про останні події у міста розповів начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.
Він також зазначив, що у їхньої бригади наразі немає усіх необхідних ресурсів для захисту Авдіївки, однак уже почало приходити підкріплення.
Що насправді відбувається навколо Авдіївки
Іван Сєкач звертає увагу на те, що в російських загарбників є перевага в авіації, тому ЗСУ не можуть жодним чином повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій.
Окрім того, армія РФ сконцентрувала біля міста величезну кількість особового складу, який вона постійно кидає в бій без відпочинку та ротацій. Росіянам чхати на втрати на цій ділянці фронті.
Ба більше, ворог регулярно влаштовує експерименти з різними групами, використовуючи бронетехніку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-