Потужна підтримка. В Авдіївці відбулася ротація українських військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Потужна підтримка. В Авдіївці відбулася ротація українських військ

ЗСУ, Авдіївка, ротація

Битва за Авдіївку триває. 13 лютого офіційно стало відомо, що окремі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в міста замінили іншими підрозділами ЗСУ.

Ротація в Авдіївці. Що наразі відомо

Про останні події у міста розповів начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Він також зазначив, що у їхньої бригади наразі немає усіх необхідних ресурсів для захисту Авдіївки, однак уже почало приходити підкріплення.

Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла.

Іван Сєкач

Іван Сєкач

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Що насправді відбувається навколо Авдіївки

Іван Сєкач звертає увагу на те, що в російських загарбників є перевага в авіації, тому ЗСУ не можуть жодним чином повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій.

Окрім того, армія РФ сконцентрувала біля міста величезну кількість особового складу, який вона постійно кидає в бій без відпочинку та ротацій. Росіянам чхати на втрати на цій ділянці фронті.

Ба більше, ворог регулярно влаштовує експерименти з різними групами, використовуючи бронетехніку.

У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно, — пояснив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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