Ротация в Авдеевке. Что сейчас известно

О последних событиях в городе рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.

Он также отметил, что у их бригады нет всех необходимых ресурсов для защиты Авдеевки, однако уже начало приходить подкрепление.

Впервые за два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало, когда она пришла. Иван Секач Начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко

Что на самом деле происходит вокруг Авдеевки

Иван Секач обращает внимание на то, что у российских захватчиков есть преимущество в авиации, поэтому ВСУ не могут никоим образом повлиять на авианалеты, бомбардировки города и наших позиций.

Кроме того, армия РФ сконцентрировала возле города огромное количество личного состава, которое постоянно бросают в бой без отдыха и ротаций. Россиянам все равно на потери на этом участке фронте.

Более того, враг регулярно устраивает эксперименты с разными группами, используя бронетехнику.