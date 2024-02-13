Битва за Авдеевку продолжается. 13 февраля официально стало известно, что отдельные подразделения 110-й отдельной механизированной бригады города заменили другими подразделениями ВСУ.
Ротация в Авдеевке. Что сейчас известно
О последних событиях в городе рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.
Он также отметил, что у их бригады нет всех необходимых ресурсов для защиты Авдеевки, однако уже начало приходить подкрепление.
Что на самом деле происходит вокруг Авдеевки
Иван Секач обращает внимание на то, что у российских захватчиков есть преимущество в авиации, поэтому ВСУ не могут никоим образом повлиять на авианалеты, бомбардировки города и наших позиций.
Кроме того, армия РФ сконцентрировала возле города огромное количество личного состава, которое постоянно бросают в бой без отдыха и ротаций. Россиянам все равно на потери на этом участке фронте.
Более того, враг регулярно устраивает эксперименты с разными группами, используя бронетехнику.
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