Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.
На Таврійському напрямку збільшується кількість полонених росіян
За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.
Втрати окупантів
За словами Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не рахуючи дронів.
Зокрема, це:
5 танків;
18 бойових бронемашин;
2 артсистеми;
1 автомобіль;
1 одиниця спеціальної техніки.
Також було нейтралізовано 122 дрони різних типів.
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.
Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.
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