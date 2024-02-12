Тарнавський фіксує збільшення кількості полонених росіян на Таврійському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Тарнавський фіксує збільшення кількості полонених росіян на Таврійському напрямку

Олександр Тарнавський
війна

Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.

На Таврійському напрямку збільшується кількість полонених росіян

За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.

Половину з них — за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку, — пише командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Втрати окупантів

За словами Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не рахуючи дронів.

Зокрема, це:

  • 5 танків;

  • 18 бойових бронемашин;

  • 2 артсистеми;

  • 1 автомобіль;

  • 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було нейтралізовано 122 дрони різних типів.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.

Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.

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