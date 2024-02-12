Тарнавский фиксирует увеличение числа пленных россиян на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Тарнавский фиксирует увеличение числа пленных россиян на Таврическом направлении

Александр Тарнавский
война
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С ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.

На Таврическом направлении увеличивается количество пленных россиян

За последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка окупантов.

Половина из них — за минувшие сутки, прежде всего, на Запорожском направлении, — пишет командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Потери окупантов

По словам Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составляли 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая дронов.

В частности, это:

  • 5 танков;

  • 18 боевых бронемашин;

  • 2 артсистемы;

  • 1 автомобиль;

  • 1 единица специальной техники.

Также было нейтрализовано 122 дрона разных типов.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщил, что за сутки произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.

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