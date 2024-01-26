Тарнавский сообщает об обострении на Таврийском направлении

Российские захватчики активизировались на Таврийском направлении: именно они проводят больше всего наступательных и штурмовых действий.

Что происходит на Таврийском направлении

Как сообщает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, в операционной зоне ОСУВ Таврия армия РФ нанесла 10 авиационных ударов, провела 50 боевых столкновений и осуществила 624 артобстрела.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, - отмечает Александр Тарнавский. Поделиться

По его словам, общие потери российских оккупантов в течение 25 января составили: 480 человек и 23 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, 2 танка, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

Кроме того, указано, что нашим защитникам удалось уничтожить 2 склада боеприпасов армии РФ.

Нейтрализовано или уничтожено 161 БпЛА разных типов. Вместе победим! Слава Украине! - подчеркивает Александр Тарнавский. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 26 января: