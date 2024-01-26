Тарнавский сообщает об обострении на Таврийском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Тарнавский сообщает об обострении на Таврийском направлении

Александр Тарнавский
ВСУ
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Российские захватчики активизировались на Таврийском направлении: именно они проводят больше всего наступательных и штурмовых действий.

Что происходит на Таврийском направлении

Как сообщает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, в операционной зоне ОСУВ Таврия армия РФ нанесла 10 авиационных ударов, провела 50 боевых столкновений и осуществила 624 артобстрела.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, - отмечает Александр Тарнавский.

По его словам, общие потери российских оккупантов в течение 25 января составили: 480 человек и 23 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, 2 танка, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

Кроме того, указано, что нашим защитникам удалось уничтожить 2 склада боеприпасов армии РФ.

Нейтрализовано или уничтожено 161 БпЛА разных типов. Вместе победим! Слава Украине! - подчеркивает Александр Тарнавский.

Потери армии РФ по состоянию на 26 января:

  • личного состава - около 380 тыс. 600 (+990) человек ликвидировано;

  • танков – 6 тыс 265 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин – 11 тыс 637 (+16) ед.;

  • артиллерийских систем – 9 тыс 82 (+15) ед.;

  • РСЗО – 972 ед.;

  • средства ПВО – 660 ед.;

  • самолетов – 331 ед.;

  • вертолетов – 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 тыс 33 ед.;

  • крылатые ракеты – 1 тыс 845 (+1) ед.;

  • корабли/катера - 23 ед.;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 тыс 64 (+20) ед;

  • специальная техника – 1 тыс 425 (+5) ед.

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