Тарнавський повідомляє про загострення на Таврійському напрямку

Російські загарбники активізувались на Таврійському напрямку: саме там станом на 26 січня вони проводять більше наступальних та штурмових дій.
Що відбувається на Таврійському напрямку
Як повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, в операційній зоні ОСУВ Таврія армія РФ завдала 10 авіаційних ударів, провела 50 бойових зіткнень та здійснила 624 артобстріли.
За його словами, загальні втрати російських окупантів протягом 25 січня склали: 480 осіб та 23 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 2 танки, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.
Окрім того, наголошується, що нашим захисникам вдалося знищити 2 склади боєприпасів армії РФ.
Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів. Разом переможемо! Слава Україні! — наголошує Олександр Тарнавський.
Втрати армії РФ станом на 26 січня:
особового складу — близько 380 тис 600 (+990) осіб ліквідовано;
танків — 6 тис 265 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 11 тис 637 (+16) од.;
артилерійських систем — 9 тис 82 (+15) од.;
РСЗВ — 972 од.;
засоби ППО — 660 од.;
літаків — 331 од.;
вертольотів — 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 тис 33 од.;
крилаті ракети — 1 тис 845 (+1) од.;
кораблі/катери — 23 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 12 тис 64 (+20) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 425 (+5) од.
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