Тарнавський повідомляє про загострення на Таврійському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Тарнавський повідомляє про загострення на Таврійському напрямку

Олександр Тарнавський
ЗСУ

Російські загарбники активізувались на Таврійському напрямку: саме там станом на 26 січня вони проводять більше наступальних та штурмових дій. 

Що відбувається на Таврійському напрямку

Як повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, в операційній зоні ОСУВ Таврія армія РФ завдала 10 авіаційних ударів, провела 50 бойових зіткнень та здійснила 624 артобстріли.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках, — наголошує Олександр Тарнавський.

За його словами, загальні втрати російських окупантів протягом 25 січня склали: 480 осіб та 23 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 2 танки, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, наголошується, що нашим захисникам вдалося знищити 2 склади боєприпасів армії РФ.

Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів. Разом переможемо! Слава Україні! — наголошує Олександр Тарнавський.

Втрати армії РФ станом на 26 січня:

  • особового складу — близько 380 тис 600 (+990) осіб ліквідовано;

  • танків — 6 тис 265 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 11 тис 637 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 9 тис 82 (+15) од.;

  • РСЗВ — 972 од.;

  • засоби ППО — 660 од.;

  • літаків — 331 од.;

  • вертольотів — 324 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 тис 33 од.;

  • крилаті ракети — 1 тис 845 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 23 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 тис 64 (+20) од.;

  • спеціальна техніка — 1 тис 425 (+5) од.

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