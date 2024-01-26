Тарнавський повідомляє про загострення на Таврійському напрямку

Російські загарбники активізувались на Таврійському напрямку: саме там станом на 26 січня вони проводять більше наступальних та штурмових дій.

Що відбувається на Таврійському напрямку

Як повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, в операційній зоні ОСУВ Таврія армія РФ завдала 10 авіаційних ударів, провела 50 бойових зіткнень та здійснила 624 артобстріли.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках, — наголошує Олександр Тарнавський. Поширити

За його словами, загальні втрати російських окупантів протягом 25 січня склали: 480 осіб та 23 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 2 танки, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, наголошується, що нашим захисникам вдалося знищити 2 склади боєприпасів армії РФ.

Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів. Разом переможемо! Слава Україні! — наголошує Олександр Тарнавський.

Втрати армії РФ станом на 26 січня: