В Авдеевке ситуация динамичная, в городе продолжаются уличные бои. В случае потери основного пути снабжения предусмотрены запасные логистические пути в город.

Какая ситуация в Авдеевке

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона сообщил о ситуации в Авдеевке.

По состоянию на сегодняшний день ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути поставки. Дмитрий Лиховой Спикер ОСУВ "Таврия"

Он добавил, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка диктует определенное изменение тактики боевых действий, при этом ситуация "напряженная, но контролируемая".

В целом на авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тыс. человек личного состава, – рассказал Лиховой. Поделиться

Он подчеркнул, что для командования главное — сохранить жизнь бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".

Фото: deepstatemap.live

Также Лиховой объяснил важность содержания Авдеевки. По его словам, в последние дни оккупанты обстреливают из артиллерии и ракет населенные пункты Покровского района Донецкой области к западу от Авдеевки, и это "показывает, во что может превратиться каждый из этих населенных пунктов после того, как линия фронта сдвинется несколько западнее".

Именно поэтому важно держать Авдеевку, именно поэтому важно держать каждый украинский город. Поделиться

Ситуация в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский 14 февраля сообщил, что по его зоне россияне нанесли больше всего авиаударов с начала года.

Наши силы продолжают ведение оборонной операции, нанося противнику значительные потери. Поделиться

Потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике — 50 единиц: 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей.

Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.