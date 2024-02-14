В Авдеевке ситуация динамичная, в городе продолжаются уличные бои. В случае потери основного пути снабжения предусмотрены запасные логистические пути в город.
Какая ситуация в Авдеевке
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона сообщил о ситуации в Авдеевке.
Он добавил, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка диктует определенное изменение тактики боевых действий, при этом ситуация "напряженная, но контролируемая".
Он подчеркнул, что для командования главное — сохранить жизнь бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".
Также Лиховой объяснил важность содержания Авдеевки. По его словам, в последние дни оккупанты обстреливают из артиллерии и ракет населенные пункты Покровского района Донецкой области к западу от Авдеевки, и это "показывает, во что может превратиться каждый из этих населенных пунктов после того, как линия фронта сдвинется несколько западнее".
Ситуация в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский 14 февраля сообщил, что по его зоне россияне нанесли больше всего авиаударов с начала года.
Потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике — 50 единиц: 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей.
Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-