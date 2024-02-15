Армія РФ готує масштабний наступ на ще одному напрямку фронту

Російські загарбники зосередили на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. У ЗСУ прогнозують наступ ворога на цій ділянці фронту.
Де може відбутися новий наступ армії РФ
Про ситуацію на фронті розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Він озвучив прогноз, що незабаром противник спробує здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.
Він також звернув увагу на населений пункт Роботине.
Що важливо розуміти, Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, — це деокуповані влітку території.
Що відбувається в районі Авдіївки
Ситуація у місті доволі складна, тому українське військове командування вирішило передислокувати туди Третю окрему штурмову бригаду для посилення наших захисників.
На цій ділянці фронту армія РФ продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
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