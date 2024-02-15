Армія РФ готує масштабний наступ на ще одному напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ готує масштабний наступ на ще одному напрямку фронту

армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські загарбники зосередили на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. У ЗСУ прогнозують наступ ворога на цій ділянці фронту.

Де може відбутися новий наступ армії РФ

Про ситуацію на фронті розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він озвучив прогноз, що незабаром противник спробує здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.

Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область — ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку, — заявив Дмитро Лиховій.

Він також звернув увагу на населений пункт Роботине.

Що важливо розуміти, Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, — це деокуповані влітку території.

Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці, — вважає речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Що відбувається в районі Авдіївки

Ситуація у місті доволі складна, тому українське військове командування вирішило передислокувати туди Третю окрему штурмову бригаду для посилення наших захисників.

На цій ділянці фронту армія РФ продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних, — повідомляють у 3 ОШБр.

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