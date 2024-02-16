За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, незважаючи на запеклі бої та важку ситуацію в Авдіївці на Донеччині, українські військові зберігають логістичні шляхи постачання під власним контролем.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Тарнавський підкреслив, що жоден підрозділ Сил оборони в Авдіївці та на її околицях не перебуває у оточенні.
При цьому командувач ОСУВ “Таврія” зазначив, що російські окупанти штурмують місто одночасно з кількох напрямків.
Наразі, як зазначив Тарнавський, проходить планове посилення підрозділів ЗСУ.
Він додав, що гарнізону в Авдіївці посиленно постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.
Командувач ОСУВ “Таврія” зазначив, що українським військовим із незначими втратами вдалось відступити з позицій на південних околицях міста.
Тарнавський додав, що за потреби українські військові проведуть маневр із відступу на краще підготовлені позиції.
Що кажуть українські військові
За словами бійців Третьої окремої штурмової бригади, на їхній ділянці фронту в Авдіївці перебуває не менше 15 тис російських окупантів.
Також зазначається, що вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ, точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії.
Бійці третьої штурмової зазначають, що на їхній дялянці фронту з боку ворога залучено 35-ту; 55-ту й 74-ту окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-ту, 21-у й 30-ту окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.
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