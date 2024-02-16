За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, незважаючи на запеклі бої та важку ситуацію в Авдіївці на Донеччині, українські військові зберігають логістичні шляхи постачання під власним контролем.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Тарнавський підкреслив, що жоден підрозділ Сил оборони в Авдіївці та на її околицях не перебуває у оточенні.

При цьому командувач ОСУВ “Таврія” зазначив, що російські окупанти штурмують місто одночасно з кількох напрямків.

Наразі, як зазначив Тарнавський, проходить планове посилення підрозділів ЗСУ.

Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика — працює, — пояснює командувач. Поширити

Він додав, що гарнізону в Авдіївці посиленно постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.

Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів, — підкреслив Тарнавський. Поширити

Командувач ОСУВ “Таврія” зазначив, що українським військовим із незначими втратами вдалось відступити з позицій на південних околицях міста.

Тарнавський додав, що за потреби українські військові проведуть маневр із відступу на краще підготовлені позиції.

Що кажуть українські військові

За словами бійців Третьої окремої штурмової бригади, на їхній ділянці фронту в Авдіївці перебуває не менше 15 тис російських окупантів.

Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми, — зазначають військові. Поширити

Також зазначається, що вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ, точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії.

Бійці третьої штурмової зазначають, що на їхній дялянці фронту з боку ворога залучено 35-ту; 55-ту й 74-ту окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-ту, 21-у й 30-ту окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.