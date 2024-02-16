На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти кидають дедалі більше сил для захоплення міста. Одному з бійців Російського добровольчого корпусу довелося пожертвувати своїм життям, аби врятувати побратимів на цій ділянці фронту.

Що відомо про подвиг воїна РДК біля Авдіївки

Російський Добровольчий Корпус знову платить найвищу ціну за свободу, вірність та честь. Доброволець Корпусу віддає своє життя не за абстрактні ідеали, а за своїх друзів та соратників, за свободу української землі та за Світлу Русь, яку ми обов'язково збудуємо. Російські Добровольці йдуть у вічність молодими та рішучими, але світла пам'ять про них та їхні подвиги назавжди залишається з нами, — йдеться в офіційній заяві РДК. Поширити

За словами пресслужби корпусу, під час пекельних боїв на Авдіївському напрямку ціною власного життя боєць РДК прикрив відхід побратимів та здійснив справжній подвиг, давши групі відійти та закріпитись на рубежах.

Воїн загинув так, як і подобається справжньому ратнику — зі зброєю в руках, відважно дивлячись в обличчя смерті. Незабаром ми докладно розповімо і про самого героя і про жаркі бої, в яких він став на смерть, прикриваючи побратимів. На Щиті! — пише команда РДК. Поширити

"Блідій молі — кінець". Чому важливо подивитися документальний фільм про РДК

26 січня відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальну стрічку "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).

У ній воїни-добровольці розповідають, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.

Що важливо розуміти, з літа 2022 року РДК воює на боці України на Авдіївському, Лиманському напрямках та Запоріжжі.

Ба більше, як відомо, корпус багато разів проводив в рейди у прикордонні регіони РФ з метою ліквідації агентів ФСБ, ворожої техніки і живої сили.