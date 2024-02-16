На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти кидають дедалі більше сил для захоплення міста. Одному з бійців Російського добровольчого корпусу довелося пожертвувати своїм життям, аби врятувати побратимів на цій ділянці фронту.
Що відомо про подвиг воїна РДК біля Авдіївки
За словами пресслужби корпусу, під час пекельних боїв на Авдіївському напрямку ціною власного життя боєць РДК прикрив відхід побратимів та здійснив справжній подвиг, давши групі відійти та закріпитись на рубежах.
"Блідій молі — кінець". Чому важливо подивитися документальний фільм про РДК
26 січня відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальну стрічку "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).
У ній воїни-добровольці розповідають, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.
Що важливо розуміти, з літа 2022 року РДК воює на боці України на Авдіївському, Лиманському напрямках та Запоріжжі.
Ба більше, як відомо, корпус багато разів проводив в рейди у прикордонні регіони РФ з метою ліквідації агентів ФСБ, ворожої техніки і живої сили.
Автори фільму "Блідій молі — кінець" мали на меті висвітлити ідеологію бійців РДК і дослідити мотивацію, яка привела їх до лав Корпусу у складі ЗСУ.
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