Боєць РДК зізнався про випадки звірячих покарань в армії РФ — відео

Владислав “Уайт” — колишній російський ув'язнений з ПВК “Вагнер”, який потрапив в український полон та приєднався до РДК, де став командиром штурмової групи. У документальному фільмі Online.UA "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” він розповів про випадки покарань в армії РФ, свідком яких був.
Вербування ув'язнених у ПВК “Вагнер”
“Уайт” каже, що у Росії відбував термін покарання у три роки вісім місяців за завдання тяжких тілесних ушкоджень, після того, як заступився за двох дівчат. Він розповів, як до його колонії приїхав Євген Пригожин, щоб вербувати бойовиків.
“Уайт” розповідає, що Пригожин представився і сказав, що є варіанти піти прямо зараз із табору, відслужити півроку. Мовляв, ваше життя почнеться із чистого аркуша: знімають судимості, привілеї дітям, рідним у разі смерті.
Штурми у складі ПВК “Вагнер”
Підготовка до бойових дій, каже “Уайт”, займала два тижні по 20 годин.
Їм дали ціль, а телефони з супутником та GPS мали лише командири. Повного опису, навіщо кудись відправлять також не дають. Армійці просто сказали: ось ця точка і ти будь-що повинен її взяти.
“Уайт” розповідає, що з його групи людину розстрілювали за те, що вона просто боялася під час штурму.
А іншого бойовика розстріляли за те, що він “сіяв смуту” в групі «Вагнер».
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