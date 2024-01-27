Це була від початку моя сторона. Боєць РДК Льовкін про війну на боці України
Категорія
Україна
Дата публікації

Це була від початку моя сторона. Боєць РДК Льовкін про війну на боці України

Боєць РДК Льовкін
Джерело:  online.ua

Командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін у документальному фільмі Online.UA "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” розповів, що змусило його перейти на бік України.

Чому боєць РДК Льовкін воює за Україну

Льовкін каже, що у нього не було таких уявлень, що він переходить на якийсь інший бік.

Я просто розумів, що люди виборюють свою свободу, я їх абсолютно в цьому підтримую. І я не відчував, що я зраджую щось своє рідне, в ім'я інших людей, переходжу на їхній бік. Це була від початку моя сторона.

Протягом багатьох років, грубо кажучи, з українськими націоналістами я мав набагато більше спільного, ніж з обивателями з Росії. І до того це було ще в ті роки, коли я навіть тут не був. Точніше, коли я їх ще не знав. Тому що ми були поєднані музичною сценою, тими речами, про які співається. Це типу Deep State такий, у якому ці зв'язки утворюються.

У Росії Льовкіна називають агентом ГУР, злочинцем, маргінальним співаком і нацистом. Проте його це не бентежить.

По-перше, читати російські ЗМІ означає шкодити своєму психічному здоров'ю. Тому, в принципі, це держава, яка стала терористом, взагалі символом зла в усьому світі… якісь негативні характеристики від її імені для мене набагато кращі, ніж якби вони мене хвалили і казали, що я, навпаки, у чомусь гарний.

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