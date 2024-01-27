Це була від початку моя сторона. Боєць РДК Льовкін про війну на боці України

Командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін у документальному фільмі Online.UA "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” розповів, що змусило його перейти на бік України.
Чому боєць РДК Льовкін воює за Україну
Льовкін каже, що у нього не було таких уявлень, що він переходить на якийсь інший бік.
У Росії Льовкіна називають агентом ГУР, злочинцем, маргінальним співаком і нацистом. Проте його це не бентежить.
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