Це була від початку моя сторона. Боєць РДК Льовкін про війну на боці України

Чому боєць РДК Льовкін воює за Україну

Льовкін каже, що у нього не було таких уявлень, що він переходить на якийсь інший бік.

Я просто розумів, що люди виборюють свою свободу, я їх абсолютно в цьому підтримую. І я не відчував, що я зраджую щось своє рідне, в ім'я інших людей, переходжу на їхній бік. Це була від початку моя сторона. Поширити

Протягом багатьох років, грубо кажучи, з українськими націоналістами я мав набагато більше спільного, ніж з обивателями з Росії. І до того це було ще в ті роки, коли я навіть тут не був. Точніше, коли я їх ще не знав. Тому що ми були поєднані музичною сценою, тими речами, про які співається. Це типу Deep State такий, у якому ці зв'язки утворюються. Поширити

У Росії Льовкіна називають агентом ГУР, злочинцем, маргінальним співаком і нацистом. Проте його це не бентежить.