Вони повинні приїхати і померти. Фортуна з РДК передбачив долю учасників "СВО" — відео

У документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” розповів, що тих росіян, які вірять у цілі “СВО” неможливо перевиховати, а лише знищити.
Фортуна з РДК про майбутнє учасників "СВО"
Щодо тих, хто сумнівається, то Фортуна закликає їх починати визначатися із системою координат у житті, оскільки майже два роки сумнівів – це забагато.
Фортуна переконаний, що будь-який реаліст, дивлячись на всю ситуацію, розуміє, що краще у Росії не буде, буде лише гірше.
Люди, які хочуть вступити до РДК, або допомагають РДК, каже начальник штабу добровольців, повинні просто це зробити.
Він каже, що РДК періодично пише купа людей, що «ми не знаємо, ми думаємо, ми не думаємо». Проте РДК – це велика організація, яка стрімко розвивається в різних напрямках.
І людина, чия компетенція сьогодні їм важлива і цікава, за кілька місяців може бути уже не цікавою, тому що на його місце прийдуть інші люди.
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