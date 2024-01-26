Вони повинні приїхати і померти. Фортуна з РДК передбачив долю учасників "СВО" — відео

У документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” розповів, що тих росіян, які вірять у цілі “СВО” неможливо перевиховати, а лише знищити.

Фортуна з РДК про майбутнє учасників "СВО"

Люди, які вірять у цілі “СВО”, хай їдуть у “СВО”. Ми на них чекаємо, сподіваємося, що їх приїде якнайбільше. Тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити. Їм неможливо щось довести, їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати та померти. Поширити

Щодо тих, хто сумнівається, то Фортуна закликає їх починати визначатися із системою координат у житті, оскільки майже два роки сумнівів – це забагато.

Фортуна переконаний, що будь-який реаліст, дивлячись на всю ситуацію, розуміє, що краще у Росії не буде, буде лише гірше.

Тобто жодного світлого майбутнього у мешканців Російської Федерації найближчі років 100, напевно, не планується. Тому я б запропонував уже якось переставати сумніватися і вставати на правильний бік. Поширити

Люди, які хочуть вступити до РДК, або допомагають РДК, каже начальник штабу добровольців, повинні просто це зробити.

Він каже, що РДК періодично пише купа людей, що «ми не знаємо, ми думаємо, ми не думаємо». Проте РДК – це велика організація, яка стрімко розвивається в різних напрямках.

І людина, чия компетенція сьогодні їм важлива і цікава, за кілька місяців може бути уже не цікавою, тому що на його місце прийдуть інші люди.