Вони повинні приїхати і померти. Фортуна з РДК передбачив долю учасників "СВО" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Вони повинні приїхати і померти. Фортуна з РДК передбачив долю учасників "СВО" — відео

Фортуна з РДК
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Джерело:  online.ua

У документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” розповів, що тих росіян, які вірять у цілі “СВО” неможливо перевиховати, а лише знищити.

Фортуна з РДК про майбутнє учасників "СВО"

Люди, які вірять у цілі “СВО”, хай їдуть у “СВО”. Ми на них чекаємо, сподіваємося, що їх приїде якнайбільше. Тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити. Їм неможливо щось довести, їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати та померти.

Щодо тих, хто сумнівається, то Фортуна закликає їх починати визначатися із системою координат у житті, оскільки майже два роки сумнівів – це забагато.

Фортуна переконаний, що будь-який реаліст, дивлячись на всю ситуацію, розуміє, що краще у Росії не буде, буде лише гірше.

Тобто жодного світлого майбутнього у мешканців Російської Федерації найближчі років 100, напевно, не планується. Тому я б запропонував уже якось переставати сумніватися і вставати на правильний бік.

Люди, які хочуть вступити до РДК, або допомагають РДК, каже начальник штабу добровольців, повинні просто це зробити.

Він каже, що РДК періодично пише купа людей, що «ми не знаємо, ми думаємо, ми не думаємо». Проте РДК – це велика організація, яка стрімко розвивається в різних напрямках.

І людина, чия компетенція сьогодні їм важлива і цікава, за кілька місяців може бути уже не цікавою, тому що на його місце прийдуть інші люди.

І людина, яка вирішила вступити до РДК… а давайте я вступлю не зараз, вступлю навесні, не хочу взимку, це буде не дуже правильно. Тому ті, хто ухвалив рішення, повинні слідувати за своїм рішенням і не сумніватися. От і все.

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