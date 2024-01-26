Они должны приехать и умереть. Фортуна из РДК предсказал судьбу участников "СВО" — видео
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Украина
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Они должны приехать и умереть. Фортуна из РДК предсказал судьбу участников "СВО" — видео

Александр "Фортуна"
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Источник:  online.ua

В документальном фильме online.ua "Бледой моле — конец" о "Русском добровольческом корпусе" начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал, что тех россиян, которые верят в цели "СВО", невозможно перевоспитать, а только уничтожить.

Фортуна из РДК о будущем участников "СВО"

Люди, которые верят в цели СВО, пусть едут в СВО. Мы их ждем, надеемся, что их приедет как можно больше. Потому что с этими людьми невозможно уже что-либо сделать. Им невозможно что-то доказать, их перевоспитать. Поэтому я считаю, что они должны приехать и умереть.

Что касается сомневающихся, то Фортуна призывает их начинать определяться с системой координат в жизни, поскольку почти два года сомнений — это слишком много.

Фортуна убежден, что любой реалист, глядя на всю ситуацию, понимает, что лучше у России не будет, будет только хуже.

То есть никакого светлого будущего у жителей Российской Федерации в ближайшие лет 100, наверное, не планируется. Поэтому сомневающимся я бы предложил уже как-то переставать сомневаться и вставать на правильную сторону.

Люди, которые хотят вступить в РДК или помогать РДК, говорит начальник штаба добровольцев, должны просто это сделать.

Он говорит, что РДК периодически пишет куча людей, что «мы не знаем, мы думаем, мы не думаем». Однако РДК — это крупная организация, стремительно развивающаяся в разных направлениях.

И человек, чья компетенция сегодня им важна и интересна, через несколько месяцев может быть уже не интересна, потому что на его место придут другие люди.

И человек, который решил вступить в РДК… а давайте я вступлю не сейчас, вступлю весной, не хочу я зимой, это будет не очень правильно. Поэтому те, кто принял решение, должны идти вслед за своим решением и не сомневаться. Вот и все.

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