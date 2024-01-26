Видеопродакшн украинского медиа Online.UA выпустил документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК). Бойцы РДК рассказали, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.
Документальный фильм о "Русском добровольческом корпусе"
С лета 2022 года РДК воюет на стороне Украины в Авдеевском, Лиманском направлениях, Запорожье. Корпус неоднократно совершал рейды в приграничные регионы РФ с целью ликвидации агентов ФСБ, вражеской техники и живой силы.
Авторы фильма "Бледной моли — конец" имели целью осветить идеологию бойцов РДК и исследовать мотивацию, которая привела их в ряды Корпуса в составе ВСУ. Съемки проходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях. Ведь в Кремле боятся "Русский добровольческий корпус", потому РДК оказался в списке террористических организаций в России.
Смотрите документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе". Премьера состоялась на ютуб-канале Online.UA:
Бойцы РДК называют себя русскими и не отождествляют себя с россиянами — гражданами государства-террориста.
Идеолог корпуса Владимир “Кардинал” акцентирует на том, что преступный режим страны-агрессорки запрещает какие-либо проявления национально-культурных автономий в РФ.
Также своими впечатлениями поделился командир минометного взвода РДК Алексей Левкин. Его в России называют агентом ГУР, маргинальным певцом и "нацистом".
Узнайте больше, просмотрев фильм "Белой моли — конец" от Online.UA.
После полномасштабного вторжения России в Украину на стороне украинцев сражаются несколько добровольческих иностранных подразделений. Их воины противостоят российскому нашествию бок о бок с украинцами, отстаивают общечеловеческие ценности и борются за независимость нашей страны. Все они подчеркивают, что цель у них одна — победа Украины.
С момента начала подлой захватнической войны против Украины Россия изуродовала жизнь миллионов граждан нашего государства. Страна-агрессорка ежедневно убивает украинцев, цинично атакует мирные города всех доступных видов оружия, убивает и похищает тысячи украинских детей, стараясь всеми силами лишить их счастливого будущего и украинской идентичности.
В официальных источниках политики и другие публичные личности страны-террористки не устают повторять: они не остановятся, пока наша свободная и свободолюбивая Украина не перестанет существовать.
Этого нельзя допустить. Мир должен преодолеть и наказать это зло.
О Online.UA
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