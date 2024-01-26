Видеопродакшн украинского медиа Online.UA выпустил документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК). Бойцы РДК рассказали, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Документальный фильм о "Русском добровольческом корпусе"

С лета 2022 года РДК воюет на стороне Украины в Авдеевском, Лиманском направлениях, Запорожье. Корпус неоднократно совершал рейды в приграничные регионы РФ с целью ликвидации агентов ФСБ, вражеской техники и живой силы.

Авторы фильма "Бледной моли — конец" имели целью осветить идеологию бойцов РДК и исследовать мотивацию, которая привела их в ряды Корпуса в составе ВСУ. Съемки проходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях. Ведь в Кремле боятся "Русский добровольческий корпус", потому РДК оказался в списке террористических организаций в России.

Смотрите документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе". Премьера состоялась на ютуб-канале Online.UA:

Документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе"

Прежде Россия в том виде, в каком она есть сейчас, не будет существовать. Потому что уже сейчас мы можем наблюдать, что Дальний Восток живет своей жизнью, Сибирь живет своей жизнью, Урал живет своей жизнью. Исламские республики, такие как Татарстан, Чечня, Дагестан, Ингушетия — у них своя абсолютно история. Они даже не скрывают, что Дагестан — это не Россия, Чечня — это не Россия, — акцентирует командир РДК Денис Никитин. Поделиться

Командир РДК Денис Никитин (фото: online.ua)

Бойцы РДК называют себя русскими и не отождествляют себя с россиянами — гражданами государства-террориста.

Люди, которые верят в цели “СВО”, пусть едут в “СВО”. Мы их ждем, надеемся, что их приедет как можно больше. Потому что с этими людьми невозможно уже что-либо сделать. Им невозможно что-либо доказать или их перевоспитать. Поэтому я считаю, что они должны приехать и умереть. Те сомневающиеся люди... мне кажется, почти два года сомнений — это как-то многовато. И людям пора уже начинать определяться с системой координат в жизни, — объясняет свою позицию начальник штаба РДК Александр Фортуна. Поделиться

Начальник штаба РДК Александр "Фортуна" (фото: online.ua)

Идеолог корпуса Владимир “Кардинал” акцентирует на том, что преступный режим страны-агрессорки запрещает какие-либо проявления национально-культурных автономий в РФ.

Если бы я родился, например, ингушем, я бы обратился к президенту Ингушетии со своей проблемой. И он бы донес эту проблему сакральному Владимиру Путину. А русскому обратиться не к кому, у него нет представителя. То есть Путин — президент россиян. Именно потому, что когда-то давным-давно был сделан такой цивилизационный выбор, русским приходится умирать под Авдеевкой. Просто потому, что таковы геополитические интересы государства Российская Федерация, которая на самом деле к ним не имеет никакого отношения, — говорит идеолог РДК “Кардинал”. Поделиться

Идеолог РДК "Кардинал" (фото: online.ua)

Также своими впечатлениями поделился командир минометного взвода РДК Алексей Левкин. Его в России называют агентом ГУР, маргинальным певцом и "нацистом".

Читать российские СМИ означает вред своему психическому здоровью. Ставшее террористом государство вообще символом зла во всем мире... какие-то негативные характеристики от его имени для меня намного лучше, чем если бы они меня хвалили и говорили, что я, наоборот, в чем-то хорош, — говорит Левкин. Поделиться

Командир минометного взвода РДК Алексей Левкин (фото: online.ua)

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После полномасштабного вторжения России в Украину на стороне украинцев сражаются несколько добровольческих иностранных подразделений. Их воины противостоят российскому нашествию бок о бок с украинцами, отстаивают общечеловеческие ценности и борются за независимость нашей страны. Все они подчеркивают, что цель у них одна — победа Украины.

С момента начала подлой захватнической войны против Украины Россия изуродовала жизнь миллионов граждан нашего государства. Страна-агрессорка ежедневно убивает украинцев, цинично атакует мирные города всех доступных видов оружия, убивает и похищает тысячи украинских детей, стараясь всеми силами лишить их счастливого будущего и украинской идентичности.

В официальных источниках политики и другие публичные личности страны-террористки не устают повторять: они не остановятся, пока наша свободная и свободолюбивая Украина не перестанет существовать.

Этого нельзя допустить. Мир должен преодолеть и наказать это зло.

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