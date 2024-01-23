РДК отчитался о ликвидации более 100 солдат РФ — видео

Российский добровольческий корпус продолжает воевать за независимость Украины непосредственно на фронте, а также уничтожать силы РФ.
РДК уничтожает российских окупантов возле Авдеевки
По словам пресс-службы Российского добровольческого корпуса, начиная с ноября их минометная группа под командованием Алексея Левкина уничтожала российские войска на одному из самых горячих направлений — авдеевскому.
Кроме того, бойцы корпуса опубликовали видеообращение Алексея Левкина.
По его словам, посадки на авдеевском направлении завалены трупами русских солдат.
В РДК допускают начало Третьей мировой войны
Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua откровенно признался, что уже замечает некоторые моменты, указывающие на возможное начало Третьей мировой войны.
По словам "Фортуны", это лишь его личное мнение, а не прогноз или утверждение.
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