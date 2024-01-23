Российский добровольческий корпус продолжает воевать за независимость Украины непосредственно на фронте, а также уничтожать силы РФ.

РДК уничтожает российских окупантов возле Авдеевки

По словам пресс-службы Российского добровольческого корпуса, начиная с ноября их минометная группа под командованием Алексея Левкина уничтожала российские войска на одному из самых горячих направлений — авдеевскому.

По подтвержденным данным, за ноябрь и декабрь было уничтожено более 100 окупантов и пособников кремлевского режима. Российский Добровольческий Корпус продолжает отстаивать границы свободной Украины, сдерживая давление красной чумы, — сказано официальном заявлении РДК. Поделиться

Кроме того, бойцы корпуса опубликовали видеообращение Алексея Левкина.

По его словам, посадки на авдеевском направлении завалены трупами русских солдат.

Если хочешь не словом, а делом бороться за свободу — вступай в РДК, — призывает командир минометной группы российских добровольцев. Поделиться

В РДК допускают начало Третьей мировой войны

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua откровенно признался, что уже замечает некоторые моменты, указывающие на возможное начало Третьей мировой войны.

Это и противостояние Китая с Тайванем, и, соответственно, со Штатами. Это и определенные настроения в Иране и вообще на Ближнем Востоке, в Азии. Афганистан — не окончательно решенный вопрос после ухода оттуда силовиков США. Есть очень много очагов, которые дестабилизируют вообще в мире, и их не становится меньше, их становится больше. Поделиться

По словам "Фортуны", это лишь его личное мнение, а не прогноз или утверждение.