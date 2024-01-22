В ночь на 20 января бойцы Российского добровольческого корпуса устроили новую "бавовну" на территории РФ. Целью РДК стал отрезок железной дороги под Новосибирском.

РДК совершили диверсию на российской железной дороге

Воины РДК заложили взрывчатку на рельсы там, где должен был ехать поезд с топливом в Новосибирской области.

Об этом Российский добровольческий корпус сообщил в Telegram.

Друзья! Мы уже много раз говорили, что быть бойцом РДК можно и не являясь в Украине! Вполне возможно, что именно ваша акция гражданского неповиновения станет той же искрой, которая зажжет очистительное пламя в вашем родном крае! – говорится в сообщении. Поделиться

20 января бойцы РДК на оккупированной Родине пустили под откос поезд с ценным грузом в Новосибирской области. Это был топливный состав.

Впрочем, российские СМИ расскажут вам, что там были полные вагоны мальчиков Федоров, – пишут бойцы РДК. Поделиться

РДК ликвидировал работников ФСБ РФ в Брянской области: как это было

Следует отметить, что первыми о новой успешной атаке Российского добровольческого корпуса на силы врага сообщили источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.

18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут впоследствии, - сообщала пресс-служба корпуса утром 19 января. Поделиться

Уже 20 января воины опубликовали обещанное видео, где видно, как они уничтожают силы ФСБ РФ на Брянщине.

ДРГ группа РДК снова на родине! 18 января наши разведчики провели дерзкую операцию в ходе которой уничтожили УРАЛ 4320 МЕ РФ и личный состав пограничных сил ФСБ. Для некоторых участников эта операция стала первой, и теперь у них полноправный статус бойцов в рядах Корпуса. Поздравляем Туриста и его группу с очередной успешно выполненной задачей. Главное в войне – скорость, собрание помогает быстро расти и планировать новые операции, – говорится в новом заявлении РДК. Поделиться

"Фортуна" из РДК объяснил, к чему готовиться России

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал об успешной операции добровольцев в Брянске, тюремной культуре в российской армии, миссии РДК по демонтажу путинского режима и участии в возможной гражданской войне.

Российский добровольческий корпус – военное подразделение из этнических россиян, сформированное в августе 2022 года для борьбы с полномасштабным российским вторжением в Украину.

С этого времени бойцы отличились рядом рейдов на Белгородскую область, боями в составе батальона ТрО «Азов» на запорожско-донецком направлении, защитой Авдеевки и были частью военного гарнизона на острове Змеиный.