В ночь на 20 января бойцы Российского добровольческого корпуса устроили новую "бавовну" на территории РФ. Целью РДК стал отрезок железной дороги под Новосибирском.
РДК совершили диверсию на российской железной дороге
Воины РДК заложили взрывчатку на рельсы там, где должен был ехать поезд с топливом в Новосибирской области.
Об этом Российский добровольческий корпус сообщил в Telegram.
20 января бойцы РДК на оккупированной Родине пустили под откос поезд с ценным грузом в Новосибирской области. Это был топливный состав.
РДК ликвидировал работников ФСБ РФ в Брянской области: как это было
Следует отметить, что первыми о новой успешной атаке Российского добровольческого корпуса на силы врага сообщили источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.
Уже 20 января воины опубликовали обещанное видео, где видно, как они уничтожают силы ФСБ РФ на Брянщине.
"Фортуна" из РДК объяснил, к чему готовиться России
Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал об успешной операции добровольцев в Брянске, тюремной культуре в российской армии, миссии РДК по демонтажу путинского режима и участии в возможной гражданской войне.
Российский добровольческий корпус – военное подразделение из этнических россиян, сформированное в августе 2022 года для борьбы с полномасштабным российским вторжением в Украину.
С этого времени бойцы отличились рядом рейдов на Белгородскую область, боями в составе батальона ТрО «Азов» на запорожско-донецком направлении, защитой Авдеевки и были частью военного гарнизона на острове Змеиный.
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