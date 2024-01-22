Бійці РДК підірвали потяг з паливом у Новосибірській області РФ — відео

У ніч проти 20 січня бійці Російського добровольчого корпусу влаштували нову “бавовну” на території РФ. Ціллю РДК став відрізок залізниці під Новосибірськом.
РДК здійснили диверсію на російській залізниці
Воїни РДК заклали вибухівку на рельси там, де повинен був їхати потяг з топливом у Новосибірській області.
Про це Російський добровольчий корпус повідомив у Telegram.
20 січня бійці РДК на окупованій Батьківщині пустили під укіс поїзд із цінним вантажем у Новосибірській області. Це був топливний потяг.
РДК ліквідував працівників ФСБ РФ у Брянській області: як це було
Варто зазначати, що першими про нову успішну атаку Російського добровольчого корпусу на сили ворога повідомили джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.
Уже 20 січня воїни опублікували обіцяне відео, на якому видно, як вони знищують сили ФСБ РФ на Брянщині.
"Фортуна" з РДК пояснив, до чого готуватися Росії
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів про успішну операцію добровольців у Брянську, тюремну культуру в російській армії, місію РДК з демонтажу путінського режиму та участь у можливій громадянській війні.
Російський добровольчий корпус – військовий підрозділ з етнічних росіян, сформований у серпні 2022 року для боротьби з повномасштабним російським вторгненням в Україну.
З того часу бійці відзначилися низкою рейдів на Білгородську область, боями у складі батальйону ТрО «Азов» на запорізько-донецькому напрямку, захистом Авдіївки та були частиною військового гарнізону на острові Зміїний.
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