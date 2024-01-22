Бійці РДК підірвали потяг з паливом у Новосибірській області РФ — відео

У ніч проти 20 січня бійці Російського добровольчого корпусу влаштували нову “бавовну” на території РФ. Ціллю РДК став відрізок залізниці під Новосибірськом.

РДК здійснили диверсію на російській залізниці

Воїни РДК заклали вибухівку на рельси там, де повинен був їхати потяг з топливом у Новосибірській області.

Про це Російський добровольчий корпус повідомив у Telegram.

Друзі! Ми вже багато разів говорили, що бути бійцем РДК можна і не будучи в Україні! Цілком можливо, що саме ваша акція громадянської непокори стане тією самою іскрою, яка запалить очисне полум'я у вашому рідному краї! – йдеться у повідомленні. Поширити

20 січня бійці РДК на окупованій Батьківщині пустили під укіс поїзд із цінним вантажем у Новосибірській області. Це був топливний потяг.

Втім, російські ЗМІ розкажуть вам, що там були повні вагони хлопчиків Федорів, – пишуть бійці РДК. Поширити

РДК ліквідував працівників ФСБ РФ у Брянській області: як це було

Варто зазначати, що першими про нову успішну атаку Російського добровольчого корпусу на сили ворога повідомили джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.

18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом, — повідомляла пресслужба корпусу вранці 19 січня. Поширити

Уже 20 січня воїни опублікували обіцяне відео, на якому видно, як вони знищують сили ФСБ РФ на Брянщині.

ДРГ група РДК знову на батьківщині! 18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили УРАЛ 4320 МО РФ та особовий склад прикордонних сил ФСБ. Для деяких учасників ця операція стала першою, і тепер вони мають повноправний статус бійців у лавах Корпусу. Вітаємо Туриста та його групу з черговим успішно виконаним завданням. Головне у війні – швидкість, збори допомагають швидко зростати і планувати нові операції, – йдеться в новій заяві РДК. Поширити

"Фортуна" з РДК пояснив, до чого готуватися Росії

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів про успішну операцію добровольців у Брянську, тюремну культуру в російській армії, місію РДК з демонтажу путінського режиму та участь у можливій громадянській війні.

Російський добровольчий корпус – військовий підрозділ з етнічних росіян, сформований у серпні 2022 року для боротьби з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

З того часу бійці відзначилися низкою рейдів на Білгородську область, боями у складі батальйону ТрО «Азов» на запорізько-донецькому напрямку, захистом Авдіївки та були частиною військового гарнізону на острові Зміїний.