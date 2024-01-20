РДК показав знищення групи ФСБ у Брянській області — відео

18 січня бійці Російського добровольчого корпусу провели засідку на автотранспорт сил РФ на Брянщині. Їм також вдалося зафіксувати на відео головні моменти цієї спецоперації.
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Варто зазначати, що першими про нову успішну атаку Російського добровольчого корпусу на сили ворога повідомили джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.
Уже 20 січня воїни опублікували обіцяне відео, на якому видно, як вони знищують сили ФСБ РФ на Брянщині.
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Доволі довго мережею ширилися чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін вже мертвий.
Журналіст online.ua попросив начальника штабу Російського добровольчого корпусу Олександра "Фортуну" поділитися своєю думкою з цього приводу.
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