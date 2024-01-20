РДК показав знищення групи ФСБ у Брянській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

РДК показав знищення групи ФСБ у Брянській області — відео

РДК
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

18 січня бійці Російського добровольчого корпусу провели засідку на автотранспорт сил РФ на Брянщині. Їм також вдалося зафіксувати на відео головні моменти цієї спецоперації.

РДК ліквідував працівників ФСБ РФ у Брянській області: як це було

Варто зазначати, що першими про нову успішну атаку Російського добровольчого корпусу на сили ворога повідомили джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.

18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом, — повідомляла пресслужба корпусу вранці 19 січня.

Уже 20 січня воїни опублікували обіцяне відео, на якому видно, як вони знищують сили ФСБ РФ на Брянщині.

ДРГ група РДК знову на батьківщині! 18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили УРАЛ 4320 МО РФ та особовий склад прикордонних сил ФСБ. Для деяких учасників ця операція стала першою, і тепер вони мають повноправний статус бійців у лавах Корпусу. Вітаємо Туриста та його групу з черговим успішно виконаним завданням. Головне у війні — швидкість, збори допомагають швидко зростати і планувати нові операції, — йдеться в новій заяві РДК.

У РДК пояснили, чи змінить смерть Путіна хід війни

Доволі довго мережею ширилися чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін вже мертвий.

Журналіст online.ua попросив начальника штабу Російського добровольчого корпусу Олександра "Фортуну" поділитися своєю думкою з цього приводу.

Спробуймо просто проаналізувати всю цю історію. Уявімо, що Путін на сьогоднішній день не живий. Що змінилося? Не змінилося абсолютно нічого. Давайте ми уявімо, що Путін таки живий. Що змінилося? Знову ж таки нічого не змінилося. Це свідчить про одну просту річ, про яку я, зокрема, багато разів говорив і багато інших людей говорять — це не змінить нічого.

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