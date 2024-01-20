РДК показав знищення групи ФСБ у Брянській області — відео

Спробуймо просто проаналізувати всю цю історію. Уявімо, що Путін на сьогоднішній день не живий. Що змінилося? Не змінилося абсолютно нічого. Давайте ми уявімо, що Путін таки живий. Що змінилося? Знову ж таки нічого не змінилося. Це свідчить про одну просту річ, про яку я, зокрема, багато разів говорив і багато інших людей говорять — це не змінить нічого.