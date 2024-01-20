РДК показал уничтожение группы ФСБ в Брянской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

РДК показал уничтожение группы ФСБ в Брянской области — видео

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

18 января бойцы Российского добровольческого корпуса провели засаду на автотранспорт сил РФ в Брянщине. Им также удалось зафиксировать на видео главные моменты этой спецоперации.

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Следует отметить, что первыми о новой успешной атаке Российского добровольческого корпуса на силы врага сообщили источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.

18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже, — сообщала пресс-служба корпуса утром 19 января.

Уже 20 января воины опубликовали обещанное видео, где видно, как они уничтожают силы ФСБ РФ на Брянщине.

ДРГ группа РДК снова на родине! 18 января наши разведчики провели дерзкую операцию в ходе которой уничтожили УРАЛ 4320 МО РФ и личный состав пограничных сил ФСБ. Для некоторых участников эта операция стала первой и теперь они имеют полноправный статус бойцов в рядах Корпуса. Поздравляем Туриста и его группу с очередным успешно выполненным заданием. Главное в войне — скорость, сборы помогают расти быстро и планировать новые операции, — сказано в новом заявлении РДК.

В РДК объяснили, изменит ли смерть Путина ход войны

Довольно долго в сети ширились слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин уже мертв.

Журналист online.ua попросил начальника штаба Российского добровольческого корпуса Александра "Фортуну" поделиться своим мнением на этот счет.

Давайте попробуем просто проанализировать всю эту историю. Представим, что Путин на сегодняшний день не жив. Что изменилось? Не изменилось ничего. Давайте мы представим, что Путин жив. Что изменилось? Опять же ничего не изменилось. Это свидетельствует об одной простой вещи, о которой я, в частности, много раз говорил и многие другие говорят — это не изменит ничего.

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