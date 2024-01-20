РДК показал уничтожение группы ФСБ в Брянской области — видео

18 января бойцы Российского добровольческого корпуса провели засаду на автотранспорт сил РФ в Брянщине. Им также удалось зафиксировать на видео главные моменты этой спецоперации.
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Следует отметить, что первыми о новой успешной атаке Российского добровольческого корпуса на силы врага сообщили источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.
Уже 20 января воины опубликовали обещанное видео, где видно, как они уничтожают силы ФСБ РФ на Брянщине.
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Довольно долго в сети ширились слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин уже мертв.
Журналист online.ua попросил начальника штаба Российского добровольческого корпуса Александра "Фортуну" поделиться своим мнением на этот счет.
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