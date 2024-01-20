РДК показал уничтожение группы ФСБ в Брянской области — видео

Давайте попробуем просто проанализировать всю эту историю. Представим, что Путин на сегодняшний день не жив. Что изменилось? Не изменилось ничего. Давайте мы представим, что Путин жив. Что изменилось? Опять же ничего не изменилось. Это свидетельствует об одной простой вещи, о которой я, в частности, много раз говорил и многие другие говорят — это не изменит ничего.