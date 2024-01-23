РДК відзвітував про ліквідацію понад 100 солдатів РФ — відео

Це і протистояння Китаю з Тайванем, та й, відповідно, зі Штатами. Це й певні настрої в Ірані та взагалі загалом на Близькому Сході, в Азії. Афганістан — не остаточно вирішене питання після виходу звідти силовиків США. Є дуже багато вогнищ, які дестабілізують взагалі загалом у світі, і їх не стає менше, їх стає більше.