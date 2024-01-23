РДК відзвітував про ліквідацію понад 100 солдатів РФ — відео

Російський добровольчий корпус продовжує воювати за незалежність України безпосередньо на фронті, знищуючи особовий склад та техніку російської армії.
РДК нищить російських окупантів біля Авдіївки
За словами пресслужби Російського добровольчого корпусу, починаючи з листопада їхня мінометна група під командуванням Олексія Льовкіна знищувала російські війська на одному з найгарячіших напрямків — авдіївському.
Окрім того, бійці корпусу опублікували відеозвернення Олексія Льовкіна.
За його словами, посади на авдіївському напрямку завалені трупами російських солдатів.
У РДК допускають початок Третьої світової війни
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua відверто зізнався, що уже помічає певні моменти, які вказують на можливий початок Третьої світової війни.
За словами “Фортуни”, це лише його особиста думка, а не прогноз чи твердження.
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