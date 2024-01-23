РДК відзвітував про ліквідацію понад 100 солдатів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

РДК відзвітував про ліквідацію понад 100 солдатів РФ — відео

боєць РДК Олексій Льовкін
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Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Російський добровольчий корпус продовжує воювати за незалежність України безпосередньо на фронті, знищуючи особовий склад та техніку російської армії.

РДК нищить російських окупантів біля Авдіївки

За словами пресслужби Російського добровольчого корпусу, починаючи з листопада їхня мінометна група під командуванням Олексія Льовкіна знищувала російські війська на одному з найгарячіших напрямків — авдіївському.

За підтвердженими даними, за листопад та грудень було знищено понад 100 окупантів та посібників кремлівського режиму. Російський Добровольчий Корпус продовжує відстоювати межі вільної України, стримуючи тиск червоної чуми, — йдеться в офіційній заяві РДК.

Окрім того, бійці корпусу опублікували відеозвернення Олексія Льовкіна.

За його словами, посади на авдіївському напрямку завалені трупами російських солдатів.

Якщо хочеш не словом, а ділом боротися за свободу — вступай в РДК, — закликає командир мінометної групи російських добровольців.

У РДК допускають початок Третьої світової війни

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua відверто зізнався, що уже помічає певні моменти, які вказують на можливий початок Третьої світової війни.

Це і протистояння Китаю з Тайванем, та й, відповідно, зі Штатами. Це й певні настрої в Ірані та взагалі загалом на Близькому Сході, в Азії. Афганістан — не остаточно вирішене питання після виходу звідти силовиків США. Є дуже багато вогнищ, які дестабілізують взагалі загалом у світі, і їх не стає менше, їх стає більше.

За словами “Фортуни”, це лише його особиста думка, а не прогноз чи твердження.

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