Відеопродакшн українського медіа Online.UA випустив документальний фільм "Белой моли — конец" про “Російський добровольчий корпус” (РДК). Бійці РДК розповіли, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.
Документальний фільм про “Російський добровольчий корпус”
З літа 2022 року РДК воює на стороні України на Авдіївському, Лиманському напрямках, Запоріжжі. Корпус неодноразово здійснював рейди у прикордонні регіони РФ з метою ліквідації агентів ФСБ, ворожої техніки і живої сили.
Автори фільму "Белой моли — конец" мали на меті висвітлити ідеологію бійців РДК і дослідити мотивацію, яка привела їх до лав Корпусу у складі ЗСУ. Зйомки проходили на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях. Адже у Кремлі бояться "Російський добровольчий корпус", тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.
Дивіться документальний фільм "Белой моли — конец" про "Російський добровольчий корпус”. Прем’єра відбулась на ютуб-каналі Online.UA:
Бійці РДК називають себе “русскими” та не ототожнюють себе з росіянами — громадянами держави-терористки.
Ідеолог корпусу Володимир “Кардинал” акцентує на тому, що злочинний режим країни-агресорки забороняє будь-які прояви національно-культурних автономій в РФ.
Також своїми враженнями поділився командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін. Його в Росії називають агентом ГУР, маргінальним співаком і “нацистом”.
Дізнайтесь більше, переглянувши стрічку "Белой моли — конец" від Online.UA.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на боці українців воюють декілька добровольчих іноземних підрозділів. Їхні воїни протистоять російській навалі пліч-о-пліч з українцями, відстоюють загальнолюдські цінності та борються за незалежність нашої країни. Всі вони підкреслюють, що мета в них одна — перемога України.
З моменту початку підлої загарбницької війни проти України Росія скалічила життя мільйонів громадян нашої держави. Країна-агресорка щодня вбиває українців, цинічно атакує мирні міста з усіх доступних видів зброї, вбиває та викрадає тисячі українських дітей, намагаючись всіма силами позбавити їх щасливого майбутнього та української ідентичності.
В офіційних джерелах політики та інші публічні особистості країни-терористки не втомлюються повторювати: вони не зупиняться, доки наша вільна та волелюбна Україна не перестане існувати.
Цього не можна допустити. Світ має здолати та покарати це зло.
Про Online.UA
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