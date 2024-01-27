Это была с самого начала моя сторона. Боец РДК Лёвкин о войне на стороне Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Это была с самого начала моя сторона. Боец РДК Лёвкин о войне на стороне Украины

Боец РДК Лёвкин
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Источник:  online.ua

Командир минометного взвода РДК Алексей Лёвкин в документальном фильме Online.UA "Бледной моли – конец" о "Русском добровольческом корпусе" рассказал, что заставило его перейти на сторону Украины.

Почему боец РДК Лёвкин воюет за Украину

Лёвкин говорит, что у него не было таких представлений, что он переходит на другую сторону.

Я просто понимал, что люди борются за свою свободу, я их абсолютно в этом поддерживаю. И я не ощущал, что я предаю что-то свое родное, во имя других людей, перехожу на их сторону. Это была изначально моя сторона.

На протяжении многих лет, грубо говоря, с украинскими националистами у меня было намного больше общего, чем с обывателями из России. И причем это было еще в те годы, когда я даже здесь не был. Точнее, когда я еще их не знал. Потому что мы были объединены музыкальной сценой, теми вещами, про которые поется. Это типа Deep State такой, в котором эти связи образуются.

В России Лёвкина называют агентом ГУР, преступником, маргинальным певцом и нацистом. Однако его это не смущает.

Во-первых, читать российские СМИ — значит вредить своему психическому здоровью. Поэтому, в принципе, это государство, которое стало террористом, вообще символом зла во всем мире… какие-то отрицательные характеристики от его имени для меня гораздо лучше, чем если бы они меня хвалили и говорили, что я, наоборот, в чем-то хорош.

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