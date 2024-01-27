Это была с самого начала моя сторона. Боец РДК Лёвкин о войне на стороне Украины

Командир минометного взвода РДК Алексей Лёвкин в документальном фильме Online.UA "Бледной моли – конец" о "Русском добровольческом корпусе" рассказал, что заставило его перейти на сторону Украины.
Почему боец РДК Лёвкин воюет за Украину
Лёвкин говорит, что у него не было таких представлений, что он переходит на другую сторону.
В России Лёвкина называют агентом ГУР, преступником, маргинальным певцом и нацистом. Однако его это не смущает.
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