Это была с самого начала моя сторона. Боец РДК Лёвкин о войне на стороне Украины

Почему боец РДК Лёвкин воюет за Украину

Лёвкин говорит, что у него не было таких представлений, что он переходит на другую сторону.

Я просто понимал, что люди борются за свою свободу, я их абсолютно в этом поддерживаю. И я не ощущал, что я предаю что-то свое родное, во имя других людей, перехожу на их сторону. Это была изначально моя сторона. Поделиться

На протяжении многих лет, грубо говоря, с украинскими националистами у меня было намного больше общего, чем с обывателями из России. И причем это было еще в те годы, когда я даже здесь не был. Точнее, когда я еще их не знал. Потому что мы были объединены музыкальной сценой, теми вещами, про которые поется. Это типа Deep State такой, в котором эти связи образуются. Поделиться

В России Лёвкина называют агентом ГУР, преступником, маргинальным певцом и нацистом. Однако его это не смущает.