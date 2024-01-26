Как бойцы РДК реагируют, когда их называют россиянами — видео

В чем разница между “русским” и “россиянином” объясняет командир “Русского добровольческого корпуса” Денис Никитин в документальном фильме online.ua "Бледной моли – конец".

Почему РДК оскоробляет название “россиянин”

На вопрос журналиста, почему именно “русский” добровольческий корпус, а не “российский”, Никитин отвечает, что давно понял важность всегда называть вещи своими именами.

Потому что, когда мы начинаем прятать смысл за какими-то новыми терминами или хитрыми названиями, теряется суть. Дело в том, что русский это этническая принадлежность. Поделиться

Допустим, мы все прекрасно знаем, что существуют чеченские подразделения, существуют грузинские подразделения. Они вполне существуют по национальному признаку. То же самое касается и РДК. Мы понимаем, что в первую очередь в этой войне, которая является экзистенциальной не только для украинцев, но и для русских, мы должны озаботиться судьбой нашего народа. Вообще для нас, россиянин — было оскорбительное слово. То есть россиянин — это значит обыватель, значит потребитель пропаганды, это значит многонационал. То есть это человек любой национальности, который живет в России. Поделиться

Никитин объясняет, что в России слово "россиянин" ввели как обозначение гражданской нации, то есть как обозначение всех проживающих там жителей России, чеченцев, русских, казахов, якутов.

Идеология русского национализма бывает разная. Бывает имперская, которая говорит, что все должны жить вместе. А есть противоположная точка зрения, что разные народы должны жить в разных странах, в разных странах будут разные обычаи. Поделиться

Командир РДК надеется, что когда-то у русских будут нормальные свободолюбивые обычаи, где они сами будут решать, как им жить, а не пресмыкаться перед властью, и не будут участвовать в тех вещах, которые они сегодня делают.