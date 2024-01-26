Как бойцы РДК реагируют, когда их называют россиянами — видео

В чем разница между “русским” и “россиянином” объясняет командир “Русского добровольческого корпуса” Денис Никитин в документальном фильме online.ua "Бледной моли – конец".
Почему РДК оскоробляет название “россиянин”
На вопрос журналиста, почему именно “русский” добровольческий корпус, а не “российский”, Никитин отвечает, что давно понял важность всегда называть вещи своими именами.
Никитин объясняет, что в России слово "россиянин" ввели как обозначение гражданской нации, то есть как обозначение всех проживающих там жителей России, чеченцев, русских, казахов, якутов.
Командир РДК надеется, что когда-то у русских будут нормальные свободолюбивые обычаи, где они сами будут решать, как им жить, а не пресмыкаться перед властью, и не будут участвовать в тех вещах, которые они сегодня делают.
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