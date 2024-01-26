Россия в сегодняшнем виде больше не будет существовать — командир РДК Никитин

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин в документальном фильме online.ua "Бледной моли — конец" о РДК рассказал, что будет с Россией, если к власти придут российские добровольцы, воюющие за Украину.

Если РДК придет к власти в РФ

Я думаю, что в первую очередь Россия в том виде, в котором она есть сейчас, существовать не будет. Потому что уже сейчас мы можем наблюдать факт того, что, например, Дальний Восток живет своей жизнью. Сибирь живет своей жизнью. Урал живет своей жизнью. Исламские республики, такие как Татарстан, естественно, Чечня, Дагестан, Ингушетия – у них своя абсолютно история. Они уже даже в принципе не скрывают, что, например, Дагестан это не Россия, Чечня это не Россия. Поделиться

Никитин приводит пример: в боях представители Дагестана просят, чтобы в графе происхождения страна не писали Россия, а писали Дагестан или Чечня.

То есть даже уже сами жители этих стран себя с Россией нынешней, по крайней мере, не ассоциируют. После нашего прихода к власти возможны различные сценарии. Будет это конфедерация, будет это просто, как меня друзья подкалывают, Московия, Новая Московия … какой-то небольшой клочок земли по сравнению с тем, что есть сейчас. Поделиться

Командир РДК убеждает, что не имеет безумных имперских амбиций, а в интервью уже заявлял, что если “Россия для россиян” уменьшится до размеров Московской области, то его это тоже абсолютно устроит.

Я много раз был в Швейцарии, и несмотря на то, что это такая небольшая страна, даже по меркам Европы, ее граждане не страдают гигантоманией.Они прекрасно себя чувствуют. Это одна из самых богатых стран в мире. И им не нужно иметь миллион кантонов или как-то расширяться во все стороны. Поделиться

Поэтому если национальные республики пожелают отделиться и зажить своей жизнью, говорит Никитин, то он ни в коем случае не будет устраивать какие-то кровавые крестовые походы, чтобы присоединить их снова.