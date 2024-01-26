Россия в сегодняшнем виде больше не будет существовать — командир РДК Никитин

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин в документальном фильме online.ua "Бледной моли — конец" о РДК рассказал, что будет с Россией, если к власти придут российские добровольцы, воюющие за Украину.
Если РДК придет к власти в РФ
Никитин приводит пример: в боях представители Дагестана просят, чтобы в графе происхождения страна не писали Россия, а писали Дагестан или Чечня.
Командир РДК убеждает, что не имеет безумных имперских амбиций, а в интервью уже заявлял, что если “Россия для россиян” уменьшится до размеров Московской области, то его это тоже абсолютно устроит.
Поэтому если национальные республики пожелают отделиться и зажить своей жизнью, говорит Никитин, то он ни в коем случае не будет устраивать какие-то кровавые крестовые походы, чтобы присоединить их снова.
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