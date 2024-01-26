Росія у сьогоднішньому вигляді більше не існуватиме — командир РДК Нікітін

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін у документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про РДК розповів, що буде з Росією, якщо до влади прийдуть російські добровольці, які воюють за Україну.
Якщо РДК прийде до влади в РФ
Нікітін наводить приклад: у боях представники Дагестану просять, щоб у графі походження чи країна не писали Росія, а писали Дагестан чи Чечня.
Командир РДК переконує, що не має шалених імперських амбіцій, а в інтерв'ю вже заявляв, що якщо “Росія — для росіян” зменшиться до розмірів Московської області, то його це теж абсолютно влаштує.
Тому якщо національні республіки побажають відокремитися і зажити своїм життям, каже Нікітін, то він в жодному разі не влаштовуватиме якихось кривавих хрестових походів, щоб приєднати їх знову.
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