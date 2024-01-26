Росія у сьогоднішньому вигляді більше не існуватиме — командир РДК Нікітін
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Росія у сьогоднішньому вигляді більше не існуватиме — командир РДК Нікітін

командир РДК Нікітін
Джерело:  online.ua

Командир  “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін у документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про РДК розповів, що буде з Росією, якщо до влади прийдуть російські добровольці, які воюють за Україну.

Якщо РДК прийде до влади в РФ

Я думаю, що насамперед Росія у тому вигляді, в якому вона є зараз, не існуватиме. Тому що вже зараз ми можемо спостерігати факт того, що, наприклад, Далекий Схід живе своїм життям. Сибір живе своїм життям. Урал живе своїм життям. Ісламські республіки, такі як Татарстан, звичайно, Чечня, Дагестан, Інгушетія — у них своя абсолютно історія. Вони навіть у принципі не приховують, що, наприклад, Дагестан — це не Росія, Чечня — це не Росія.

Нікітін наводить приклад: у боях представники Дагестану просять, щоб у графі походження чи країна не писали Росія, а писали Дагестан чи Чечня.

Тобто навіть уже самі жителі цих країн себе з Росією нинішньою принаймні не асоціюють. Після нашого приходу до влади можливі різні сценарії. Буде це конфедерація, буде це просто, як мене друзі підколюють, Московія, Нова Московія... якийсь невеликий клаптик землі порівняно з тим, що є зараз.

Командир РДК переконує, що не має шалених імперських амбіцій, а в інтерв'ю вже заявляв, що якщо “Росія — для росіян” зменшиться до розмірів Московської області, то його це теж абсолютно влаштує.

Я багато разів був у Швейцарії, і незважаючи на те, що це така невелика країна, навіть за мірками Європи, її громадяни не страждають на гігантоманію. Вони чудово почуваються. Це одна з найбагатших країн світу. І їм не потрібно мати мільйон кантонів або якось розширюватися на всі боки.

Тому якщо національні республіки побажають відокремитися і зажити своїм життям, каже Нікітін, то він в жодному разі не влаштовуватиме якихось кривавих хрестових походів, щоб приєднати їх знову.

Я вважаю, що це згубна політика. Ми бачимо, як вимирає Росія. Є певні міста-мільйонники, а все, що між ними, поступово перетворюється на якісь «ядерні пустки» з гри Fallout або «Божевільного Макса», тобто села, що вимирають. Мономіста, які були зав'язані на радянську економіку, прив'язані до якихось заводів. Завод закрився, все це починає теж згасати, вмирати. Я, в принципі, по Росії поїздив, маю уявлення. Я до Новосибірська об'їздив усі мільйонники, тому я, в принципі, розумію, що це таке.

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