У чому різниця між “русским” і “россиянином” пояснює командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін у документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець".
Чому РДК ображаються на назву “россиянин”
На питання журналіста, чому саме “русский” добровольчий корпус, а не “российский“, Нікітін відповідає, що давно зрозумів важливість завжди називати речі своїми іменами.
Нікітін пояснює, що у Росії слово “россиянин” ввели як позначення громадянської нації, тобто як позначення всіх жителів Росії, які там проживають, чеченців, “русских”, казахів, якутів, будь-кого.
Командир РДК сподівається, що колись у “русских” будуть нормальні волелюбні звичаї, де вони самі вирішуватимуть, як їм жити, а не кривлятимуться перед владою і не будуть брати участі в тих речах, які вони сьогодні роблять.
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