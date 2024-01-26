Як бійці РДК реагують, коли їх називають росіянами — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Як бійці РДК реагують, коли їх називають росіянами — відео

РДК
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Джерело:  online.ua

У чому різниця між “русским” і “россиянином” пояснює командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін у документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець".

Чому РДК ображаються на назву “россиянин”

На питання журналіста, чому саме “русский” добровольчий корпус, а не “российский“, Нікітін відповідає, що давно зрозумів важливість завжди називати речі своїми іменами.

Бо коли ми починаємо ховати сенс за якимись новими термінами чи хитромудрими назвами, то втрачається суть. Справа в тому, що “русский“ — це національна приналежність.

Наприклад, ми всі добре знаємо, що є чеченські дивізії і грузинські дивізії. Вони цілком існують за національною ознакою. Те саме стосується і РДК. Ми розуміємо, що насамперед у цій війні, яка є екзистенційною не лише для українців, а й для “русских“, ми маємо подбати про долю нашого народу. Взагалі для нас “россиянин” — це було образливе слово. Тобто “россиянин” — це простолюдин, споживач пропаганди, багатонаціонал. Тобто людина будь-якої національності, яка проживає в Росії.

Нікітін пояснює, що у Росії слово “россиянин” ввели як позначення громадянської нації, тобто як позначення всіх жителів Росії, які там проживають, чеченців, “русских”, казахів, якутів, будь-кого.

Ідеологія російського націоналізму може бути різною. Є імперська, яка каже, що всі повинні жити разом. А є протилежна точка зору, що різні народи мають жити в різних країнах, у різних країнах будуть різні звичаї. Наприклад, у Чечні такі ж звичаї. Чому ми не можемо їх поважати? Просто за кордоном у нас інші звичаї.

Командир РДК сподівається, що колись у “русских” будуть нормальні волелюбні звичаї, де вони самі вирішуватимуть, як їм жити, а не кривлятимуться перед владою і не будуть брати участі в тих речах, які вони сьогодні роблять.

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