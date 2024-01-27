Роблять наркоманом. У РДК описали моторошні реалії солдат в армії РФ

Як російська армія організовує “м'ясні штурми” та які покарання бувають за відмову йти на них розповів командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін у документальному фільмі Online.UA "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус”.
Як росіян змушують йти на штурми
Льовкін розповідає, що бачив полонених, яких привезли до РДК. Він розповів, як російських ув’язнених з різних підрозділів змушують йти на штурм.
Льовкін пояснює, що будь-які подальші насильницькі дії над людиною буде виправдано тим, що він наркоман.
Інша людина, за словами Льовкіна, переповідала, як хтось викопав могилу біля туалету, там його розстріляли та закопали.
Командир ДРГ РДК Антон «Турист» каже, що багато спілкувався з російськими полоненими, які підтвердили, що у російські армії справді існують “загрядотряды“.
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