Роблять наркоманом. У РДК описали моторошні реалії солдат в армії РФ

Як російська армія організовує “м'ясні штурми” та які покарання бувають за відмову йти на них розповів командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін у документальному фільмі Online.UA "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус”.

Як росіян змушують йти на штурми

Льовкін розповідає, що бачив полонених, яких привезли до РДК. Він розповів, як російських ув’язнених з різних підрозділів змушують йти на штурм.

По-перше, там розстрілюють перед строєм. Чому вони йдуть і не повертаються назад? Перед строєм людей розстрілюють. Якщо хтось щось не виконує, його спочатку колють героїном та везуть на медогляд. Щоб була довідка, що він наркоман. Після цього з ним можна робити будь-що. Поширити

Льовкін пояснює, що будь-які подальші насильницькі дії над людиною буде виправдано тим, що він наркоман.

Його прив'язують до дерева ґвалтують палицею. Відповідно, він там біля дерева кілька днів стоїть. Уявляєш, яка історія. І інші дивляться на це, ну краще я спробую, ризикну [піти на штурм]. Може, не вб'ють мене на штурмі, ніж палицю запхають. Це у кращому випадку. Поширити

Інша людина, за словами Льовкіна, переповідала, як хтось викопав могилу біля туалету, там його розстріляли та закопали.

Спеціально біля туалету, щоб решта знала, мовляв, ганебна смерть. Тому, звісно, вони йтимуть [на штурм]. А куди їм іти? Вони просто йдуть. Я ж дивлюся на стрім, чи просто по рації передають: троє людей ідуть. Ми вистрілили, розірвало їх. Потім один іде. Просто одна людина йде, тобто він завинив і його послали на страту. Ну, не може одна людина йти на штурм. Просто він іде по посадці один. Поширити

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» каже, що багато спілкувався з російськими полоненими, які підтвердили, що у російські армії справді існують “загрядотряды“.