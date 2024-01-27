Делают наркоманом. В РДК описали жуткие реалии солдат в армии РФ

Как российская армия организует "мясные штурмы" и какие наказания бывают за отказ идти на них, рассказал командир минометного взвода РДК Алексей Лёвкин в документальном фильме Online.UA "Бледной моли – конец" о "Русском добровольческом корпусе".
Как россиян заставляют идти на штурмы
Левкин рассказывает, что видел пленных, которых привезли в РДК. Он рассказал, как российских заключенных из разных подразделений заставляют идти на штурм.
Лёвкин объясняет, что любые дальнейшие насильственные действия над человеком будут оправданы тем, что он наркоман.
Другой человек, по словам Лёвкина, рассказывал, как кто-то выкопал могилу у туалета, там его расстреляли и закопали.
Командир ДРГ РДК Антон «Турист» говорит, что многое общался с русскими пленными, которые подтвердили, что в русских армиях действительно существуют “загрядотряды“.
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