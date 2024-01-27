Делают наркоманом. В РДК описали жуткие реалии солдат в армии РФ

Как российская армия организует "мясные штурмы" и какие наказания бывают за отказ идти на них, рассказал командир минометного взвода РДК Алексей Лёвкин в документальном фильме Online.UA "Бледной моли – конец" о "Русском добровольческом корпусе".

Как россиян заставляют идти на штурмы

Левкин рассказывает, что видел пленных, которых привезли в РДК. Он рассказал, как российских заключенных из разных подразделений заставляют идти на штурм.

Во-первых, там расстреливают перед строем. Почему они идут и назад не возвращаются? Перед строем людей расстреливают. Если кто-то что-то не выполняет, его сначала колют героином и везут на медосмотр. Чтобы была справка, что он наркоман. После этого с ним можно делать что угодно. Поделиться

Лёвкин объясняет, что любые дальнейшие насильственные действия над человеком будут оправданы тем, что он наркоман.

Его привязывают к дереву и насилуют палкой. Соответственно, он там у дерева несколько дней стоит. Представляешь, какая история. И остальные смотрят на это, ну, лучше я попробую [пойти на штурм], рискну. Авось, не убьют меня на штурме, чем будут палку совать. Это в лучшем случае. Поделиться

Другой человек, по словам Лёвкина, рассказывал, как кто-то выкопал могилу у туалета, там его расстреляли и закопали.

А так просто, вот рассказывал человек, один выкопал могилу возле туалета, там его расстреляли и закопали. Специально возле туалета, чтобы остальные знали, мол, позорная смерть. Поэтому, конечно, они будут идти [на штурм]. А куда им идти? Они просто идут. Я же смотрю или стрим, или просто по рации передают: три человека идут. Мы выстрелили, разорвало их. Потом один идет. Просто один человек идет, это значит, он провинился и его послали на казнь. Ну не может один человек идти на штурм. Просто он идет по посадке один. Поделиться

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» говорит, что многое общался с русскими пленными, которые подтвердили, что в русских армиях действительно существуют “загрядотряды“.