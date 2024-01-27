Боец РДК признался о случаях зверских наказаний в армии РФ — видео

Владислав "Уайт" — бывший российский заключенный из ЧВК Вагнер, который попал в украинский плен и присоединился к РДК, где стал командиром штурмовой группы. В документальном фильме Online.UA "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" он рассказал о случаях наказаний в армии РФ, свидетелем которых был.

Вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер"

"Уайт" говорит, что в России отбывал срок наказания в три года восемь месяцев за нанесение тяжких телесных повреждений, после того, как вступился за двух девушек. Он рассказал, как в его колонию приехал Евгений Пригожин, чтобы вербовать боевиков.

Из колонии перед приездом Пригожина, еще никто не знал, что приедет Пригожин, вывезли всю электронику, камеры, даже у сотрудников забрали рации видеорегистратора, сказали «едет какой-то генерал». Зачем, для чего? Никто ничего не знал. Потом прилетел Пригожин на вертолете. То, что это был Пригожин, мы уже знали внутри. Поделиться

Уайт рассказывает, что Пригожин представился и сказал, что есть варианты уйти прямо сейчас из лагеря, отслужить полгода. Мол, ваша жизнь начнется с чистого листа: снимают судимости, привилегии детям, родным в случае смерти.

Штурмы в составе ЧВК "Вагнер"

Подготовка к боевым действиям, говорит "Уайт", занимала две недели по 20 часов.

Прошло у нас две недели, нас отправили поближе к фронту. Приходит наш командир новый, говорит: “сегодня будет штурм”. Сначала все подумали, что он шутит — первый день же на передке. Но оказалось, что не шутил. Поделиться

Им дали цель, а телефоны со спутником и GPS имели только командиры. Полного описания, зачем куда-то отправляю также не дают. Армейцы просто сказали: вот эта точка и ты во что бы то ни стало должен ее взять.

Чтобы вы понимали: назад пути у тебя нет. Как только ты сел в самолет, если ты передумал, тебя уже не вернут. Ты просто не вернешься живым, за невыполнение приказа расстрел, за все в основном расстрел. Поделиться

"Уайт" рассказывает, что из его группы человека расстреливали за то, что он просто боялся во время штурма.

У нас был первый штурм, артиллерия накрывала очень жестко. Нас зажали под мостом, артиллерия работала с двух сторон, мы уже рывком побежали дальше по открытке. Один пацан забоялся. По возвращению с той задачи все, кто вернулся живым, заставили его копать могилу. Пуля в лоб и все. По крайней мере, за полтора месяца, у меня раза три это происходило. Поделиться

А другого боевика расстреляли за то, что он "сеял смуту" в группе "Вагнер".