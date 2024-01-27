Боец РДК признался о случаях зверских наказаний в армии РФ — видео

Владислав "Уайт" — бывший российский заключенный из ЧВК Вагнер, который попал в украинский плен и присоединился к РДК, где стал командиром штурмовой группы. В документальном фильме Online.UA "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" он рассказал о случаях наказаний в армии РФ, свидетелем которых был.
Вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер"
"Уайт" говорит, что в России отбывал срок наказания в три года восемь месяцев за нанесение тяжких телесных повреждений, после того, как вступился за двух девушек. Он рассказал, как в его колонию приехал Евгений Пригожин, чтобы вербовать боевиков.
Уайт рассказывает, что Пригожин представился и сказал, что есть варианты уйти прямо сейчас из лагеря, отслужить полгода. Мол, ваша жизнь начнется с чистого листа: снимают судимости, привилегии детям, родным в случае смерти.
Штурмы в составе ЧВК "Вагнер"
Подготовка к боевым действиям, говорит "Уайт", занимала две недели по 20 часов.
Им дали цель, а телефоны со спутником и GPS имели только командиры. Полного описания, зачем куда-то отправляю также не дают. Армейцы просто сказали: вот эта точка и ты во что бы то ни стало должен ее взять.
"Уайт" рассказывает, что из его группы человека расстреливали за то, что он просто боялся во время штурма.
А другого боевика расстреляли за то, что он "сеял смуту" в группе "Вагнер".
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